Disparan contra piloto de camión repartidor en El Progreso

El piloto de un camión repartidor de bebidas resultó herido tras un ataque armado ocurrido este miércoles, 16 de septiembre, en un sector de la aldea Conacastón, municipio de Sanarate, El Progreso. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.
Mientras el trabajador realizaba sus labores cotidianas, de repente su jornada se vio marcada por el incidente de violencia. Las detonaciones de proyectiles de arma de fuego se escucharon, generando alarma entre los transeúntes, quienes pudieron observar que la persona había resultado afectada y solicitaron apoyo de los cuerpos de socorro.
Los elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Sanarate se movilizaron de inmediato al lugar para brindar atención prehospitalaria al trabajador, quien fue alcanzado por las balas.
"Luego de ser estabilizado, el piloto fue trasladado a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Guastatoya para recibir atención médica", explicó un portavoz de la institución de socorro.
Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre la posible ubicación de los responsables de cometer la agresión.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7