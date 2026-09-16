 Guatemalteco muere en desplome de helicóptero en Los Ángeles
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Guatemalteco muere en desplome de helicóptero en Los Ángeles

Las autoridades confirmaron que otros dos connacionales resultaron lesionados.

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El guatemalteco fallecido / Personal de emergencia trabaja en el lugar de un accidente de helicóptero en Chatsworth, Los Ángeles, California (EE. UU.), Muni Cuilapa/EFE
El guatemalteco fallecido / Personal de emergencia trabaja en el lugar de un accidente de helicóptero en Chatsworth, Los Ángeles, California (EE. UU.) / FOTO: Muni Cuilapa/EFE
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Autoridades de Los Ángeles identificaron este miércoles, 16 de septiembre, a las tres personas fallecidas tras el desplome de un helicóptero de noticias, cerca del lugar de un choque mortal de tráfico en el noroeste de la ciudad, que también dejó tres muertos.

NBC4 confirmó que la aeronave siniestrada pertenecía a la cadena y que la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia, perdieron la vida en el accidente.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) informó que una tercera persona, que se encontraba en tierra, también falleció, la víctima fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años, de nacionalidad guatemalteca.

La Municipalidad de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, emitió una nota de duelo en la que señaló que lamentaba el trágico fallecimiento del connacional, quien era conocido como "Pichi".

"Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y pedimos a Dios nuestro señor mucha resignación a toda la familia en estos momentos de dolor", expresó la comuna a través del comunicado difundido en redes sociales.

Además de las tres personas que fallecieron en el lugar, las autoridades estadounidenses confirmaron que dos transeúntes fueron hospitalizados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que los lesionados también son guatemaltecos y que, tras recibir la atención médica necesaria, ambos obtuvieron el alta correspondiente.

"La Misión Consular se encuentra en comunicación con las autoridades y contactando a los familiares para brindar asistencia y orientación", añadió la oficina.

Investigan causas del accidente aéreo

El helicóptero estaba reportando sobre un accidente de tráfico en el que una camioneta se estrelló contra un autobús de pasajeros, que dejó tres víctimas mortales en el área de Chatsworth, en el noroeste de la ciudad.

Una mujer fue arrestada por el accidente de tráfico, según informó este miércoles la Policía de Los Ángeles.

La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron el fallecimiento de las seis personas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) llevarán a cabo la investigación sobre las causas del desplome de helicóptero, que generó un incendio, afectando contenedores de carga y cuatro carros.

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