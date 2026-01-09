"Alto al fuego", la campaña de Conred para prevenir incendios forestales

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó este viernes, 9 de enero, la campaña ¡Alto al Fuego!, por medio de la cual busca promover la prevención de incendios forestales en la temporada 2026.
Según la secretaria ejecutiva de la entidad, Claudinne Ogaldes, la temporada inició el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Hasta ahora se han atendido 10 incendios.
La funcionaria añadió que para esta temporada se prevé un "comportamiento errático", y por lo sucedido en los primero días de este año, se ve un "comportamiento atípico".