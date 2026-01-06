Conred anuncia Simulacro Nacional por Sismo 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció que llevará a cabo el Simulacro Nacional por Sismo 2026 el próximo 4 de febrero. La actividad se programó en el marco del 50 aniversario del terremoto que devastó el país en 1976.
La entidad resaltó la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad y señaló que es con ese objetivo que se preparó este ejercicio que reunirá a diferentes cuerpos de socorro, equipos de búsqueda y rescate, fuerzas de seguridad, entre otras entidades.
"En conjunto con distintas instituciones del Sistema Conred, se desarrollará el Simulacro Nacional por Sismo 2026, un ejercicio que nos une como país para fortalecer nuestra cultura de prevención y salvar vidas", aseguró el Departamento de Comunicación Social de la entidad.
A la vez, invitó a instituciones públicas, privadas, académicas y organizaciones de sociedad civil a sumarse y participar.