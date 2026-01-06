 Conred anuncia Simulacro Nacional por Sismo 2026
Nacionales

Conred anuncia Simulacro Nacional por Sismo 2026

La actividad reunirá a diferentes instituciones.

Compartir:
Foto: Omar Solís/EU
macro-simulacro-terremoto-ciudad-guatemala-emisoras-unidas1 / FOTO:

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció que llevará a cabo el Simulacro Nacional por Sismo 2026 el próximo 4 de febrero. La actividad se programó en el marco del 50 aniversario del terremoto que devastó el país en 1976.

La entidad resaltó la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad y señaló que es con ese objetivo que se preparó este ejercicio que reunirá a diferentes cuerpos de socorro, equipos de búsqueda y rescate, fuerzas de seguridad, entre otras entidades.

"En conjunto con distintas instituciones del Sistema Conred, se desarrollará el Simulacro Nacional por Sismo 2026, un ejercicio que nos une como país para fortalecer nuestra cultura de prevención y salvar vidas", aseguró el Departamento de Comunicación Social de la entidad.

A la vez, invitó a instituciones públicas, privadas, académicas y organizaciones de sociedad civil a sumarse y participar.

En Portada

MARN explica plan de reforestación tras la tala de 721 árboles por AeroMetrot
Nacionales

MARN explica plan de reforestación tras la tala de 721 árboles por AeroMetro

01:02 PM, Ene 06
Canadá revela su convocatoria para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá revela su convocatoria para enfrentar a Guatemala

12:40 PM, Ene 06
Conductora herida en aparente intento de asalto en zona 10t
Nacionales

Conductora herida en aparente intento de asalto en zona 10

01:13 PM, Ene 06
¿Qué hago con el niño que me salió en la Rosca de Reyes?t
Tendencias

¿Qué hago con el niño que me salió en la Rosca de Reyes?

01:34 PM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalFútbolDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos