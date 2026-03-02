 Incendian escuela en Catarina, San Marcos
Nacionales

Prenden fuego a centro educativo en San Marcos; bomberos fueron agredidos al sofocar las llamas

La PNC capturó a tres mujeres y condujo a una adolescente señaladas de incitar a incendiar la escuela primaria de una aldea de Catarina.

Compartir:
El centro educativo fue prendido en llamas por un grupo de personas en Catarina, San Marcos., Medios locales
El centro educativo fue prendido en llamas por un grupo de personas en Catarina, San Marcos. / FOTO: Medios locales

Una escuela fue parcialmente consumida por un incendio provocado por un grupo de personas que expresaban desacuerdos relacionados con el funcionamiento del establecimiento. Los hechos ocurrieron en Catarina, San Marcos, y dejaron como saldo a dos socorristas heridos, cuatro mujeres detenidas y múltiples daños materiales.

De acuerdo con la información compartida, los vecinos se percataron de las columnas de humo y fuego que eran visibles desde varios metros alrededor de donde se ubica el centro educativo de la aldea El Sitio, por lo que alertaron a los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron unidades contra incendios al referido punto para poder atender esta emergencia. Sin embargo, al intentar acceder al área afectada se enfrentaron con la oposición de algunos de los comunitarios.

"El personal se dirigió a bordo de las unidades BTC-02 y BTC-3, pero debido a un conflicto entre vecinos de este sector fueron agredidos dos bomberos cuando intentaban sofocar el incendio", explicó un vocero de la institución.

El retraso en la atención de este incidente generó que las llamas continuaran extendiéndose y consumiendo varios ambientes del recinto escolar de nivel primario.

Tras la complicada situación que enfrentaron, finalmente los socorristas pudieron ingresar al lugar y trabajaron por más de una hora para poder sofocar el fuego. Para liquidarlo utilizaron aproximadamente 1 mil 200 galones de agua.

La evaluación preliminar realizada por las autoridades estableció que se quemaron tres aulas con su respectivo mobiliario.

En cuanto a los bomberos afectados, se informó que fueron identificados como Esvin López, de 48 años; y Oneida Zapet, de 43.

Los socorristas presentaban golpes ocasionados con objetos contundentes y fueron trasladados hacia la Emergencia del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, para ser atendidos.

Capturan a sospechosas de causar incendio

La Policía Nacional Civil se presentó al lugar para brindar protección a los elementos que trabajaban para sofocar el incendio. También para iniciar con las averiguaciones relacionadas con el caso.

En ese contexto, se confirmó que los agentes capturaron a tres mujeres y condujeron a una adolescente por ser las presuntas responsables de incentivar a incendiar la escuela.

Las sindicadas, de 16, 19, 39 y 49 años, presuntamente incitaron a la población a dañar el plantel por un desacuerdo en trasladar a estudiantes del lugar a un nuevo establecimiento.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSEt
Nacionales

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSE

11:30 AM, Mar 02
TSE publica cambios al reglamento del voto migrante y redefine requisitost
Nacionales

TSE publica cambios al reglamento del voto migrante y redefine requisitos

09:58 AM, Mar 02
Así fue el despliegue policial y militar para interceptar bus tras denuncia de asalto en Escuintla (VIDEO)t
Nacionales

Así fue el despliegue policial y militar para interceptar bus tras denuncia de asalto en Escuintla (VIDEO)

09:11 AM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02
UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

09:28 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos