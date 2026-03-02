Incendian escuela en Catarina, San Marcos

Una escuela fue parcialmente consumida por un incendio provocado por un grupo de personas que expresaban desacuerdos relacionados con el funcionamiento del establecimiento. Los hechos ocurrieron en Catarina, San Marcos, y dejaron como saldo a dos socorristas heridos, cuatro mujeres detenidas y múltiples daños materiales.
De acuerdo con la información compartida, los vecinos se percataron de las columnas de humo y fuego que eran visibles desde varios metros alrededor de donde se ubica el centro educativo de la aldea El Sitio, por lo que alertaron a los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron unidades contra incendios al referido punto para poder atender esta emergencia. Sin embargo, al intentar acceder al área afectada se enfrentaron con la oposición de algunos de los comunitarios.
"El personal se dirigió a bordo de las unidades BTC-02 y BTC-3, pero debido a un conflicto entre vecinos de este sector fueron agredidos dos bomberos cuando intentaban sofocar el incendio", explicó un vocero de la institución.
El retraso en la atención de este incidente generó que las llamas continuaran extendiéndose y consumiendo varios ambientes del recinto escolar de nivel primario.
Tras la complicada situación que enfrentaron, finalmente los socorristas pudieron ingresar al lugar y trabajaron por más de una hora para poder sofocar el fuego. Para liquidarlo utilizaron aproximadamente 1 mil 200 galones de agua.
La evaluación preliminar realizada por las autoridades estableció que se quemaron tres aulas con su respectivo mobiliario.
En cuanto a los bomberos afectados, se informó que fueron identificados como Esvin López, de 48 años; y Oneida Zapet, de 43.
Los socorristas presentaban golpes ocasionados con objetos contundentes y fueron trasladados hacia la Emergencia del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, para ser atendidos.
Capturan a sospechosas de causar incendio
La Policía Nacional Civil se presentó al lugar para brindar protección a los elementos que trabajaban para sofocar el incendio. También para iniciar con las averiguaciones relacionadas con el caso.
En ese contexto, se confirmó que los agentes capturaron a tres mujeres y condujeron a una adolescente por ser las presuntas responsables de incentivar a incendiar la escuela.
Las sindicadas, de 16, 19, 39 y 49 años, presuntamente incitaron a la población a dañar el plantel por un desacuerdo en trasladar a estudiantes del lugar a un nuevo establecimiento.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7