Europa propone prohibir redes sociales a menores de 13 años

La Unión Europea prepara uno de sus cambios más ambiciosos en materia de protección de menores en internet. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles 16 de septiembre un plan que contempla impedir el uso de redes sociales a los menores de 13 años y establecer diferentes niveles de protección hasta cumplir los 18.
La propuesta forma parte de la futura EU Kids Act y fue anunciada durante el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por Von der Leyen ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia. Los detalles completos serán presentados este jueves.
El planteamiento es contundente: antes de los 13 años no habría acceso a redes sociales y antes de los 15 no se permitiría tener una cuenta personal. En lugar de establecer las mismas reglas para todos los menores, Bruselas pretende crear diferentes niveles de acceso dependiendo de la edad.
Sin embargo, es importante aclarar que la medida todavía no está vigente. Se trata de una propuesta legislativa que tendrá que pasar por el proceso de negociación y aprobación de las instituciones europeas y los 27 Estados miembros.
¿Cómo funcionarían las restricciones?
Para los menores de 13 años, la propuesta establece que no podrán utilizar redes sociales. Entre los 13 y los 15 años, el acceso cambiaría considerablemente respecto de las cuentas tradicionales.
En ese rango de edad únicamente se permitirían las denominadas "minicuentas", que tendrían que ser creadas y supervisadas por los padres o tutores. Estas contarían con funciones restringidas y un límite de uso de una hora diaria, según explicó Von der Leyen durante su intervención.
A partir de los 15 años, los adolescentes podrían disponer de una cuenta personal, pero eso tampoco significaría navegar bajo las mismas condiciones que un adulto.
Para los usuarios de entre 15 y 18 años, las plataformas estarían obligadas a implementar un diseño seguro especialmente pensado para proteger a los adolescentes.
La propuesta, por lo tanto, plantea una protección escalonada: cuanto menor sea el usuario, mayores serán las restricciones.
La UE pone la mirada en las funciones "adictivas"
El plan europeo no se limita a establecer una edad mínima. Uno de los principales objetivos es modificar características de las plataformas que pueden provocar que los usuarios permanezcan conectados durante largos periodos.
Entre las funciones que están bajo la mirada de Bruselas se encuentran el desplazamiento infinito de contenido y los sistemas de recomendaciones altamente personalizadas para menores. El proyecto busca que las compañías tengan que demostrar que sus servicios son seguros para los usuarios más jóvenes.
"No tenemos que aceptar funciones adictivas", afirmó Von der Leyen durante su discurso. También señaló que Europa no tiene por qué aceptar que los menores sean conducidos progresivamente hacia contenidos cada vez más extremos.
La presidenta de la Comisión Europea indicó además que los jóvenes europeos pasan actualmente entre cuatro y seis horas frente a una pantalla y relacionó el debate con problemas como la pérdida de sueño y la ansiedad, aunque la magnitud y causalidad de esos efectos puede variar según el tipo de uso, el contenido y las circunstancias de cada menor.
Un caso que conmocionó a Europa
Durante su intervención, Von der Leyen recordó el caso de una adolescente belga de 14 años que murió por suicidio en agosto después de sufrir ciberacoso.
La presidenta de la Comisión Europea reprodujo ante el Parlamento parte del mensaje de la madre de la adolescente, quien ha relacionado la tragedia de su hija con la presencia constante de las redes sociales. Von der Leyen utilizó el caso para defender la necesidad de fortalecer las medidas de protección digital para niños y adolescentes.
El debate europeo, sin embargo, va más allá de un caso particular. La Comisión convocó un panel de expertos, consultó a jóvenes y estudió las experiencias de países que ya han avanzado con restricciones de edad.
El plan también alcanza a la inteligencia artificial y los videojuegos
Aunque el anuncio público de Von der Leyen se concentró principalmente en las redes sociales, los borradores de la EU Kids Act conocidos antes de su presentación formal abarcan un universo digital más amplio.
La propuesta contempla medidas para servicios considerados de riesgo para menores, incluidos asistentes y chatbots de inteligencia artificial, plataformas de videos y videojuegos en línea. Los detalles definitivos deberán confirmarse cuando la Comisión presente formalmente el texto.
Esto supone que el debate europeo no gira únicamente alrededor de aplicaciones como Instagram, TikTok o YouTube, sino sobre la manera en que los menores interactúan con diferentes servicios digitales.
Una de las cuestiones clave será la verificación de edad. Para que una prohibición o una cuenta restringida funcione, las plataformas necesitan determinar si quien intenta ingresar tiene 12, 14, 16 o más de 18 años. El desafío será hacerlo sin generar nuevos riesgos para la privacidad de los usuarios.