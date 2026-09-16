 Marvin Ávila Jr. marca su primer gol con el São Paulo Sub-20
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Marvin Ávila Jr. marca su primer gol con el São Paulo Sub-20

La anotación del futbolista juvenil guatemalteco dio el triunfo y subliderato del grupo B del Campeonato Paulista Sub-20.

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Marvin Ávila Jr.
Marvin Ávila Jr. / FOTO: @SaoPauloFC
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El guatemalteco Marvin Ávila Jr. marcó su primer gol con el São Paulo F. C. Sub-20, donde logró un histórico debut el pasado 5 de septiembre, y esa anotación agrande el palmarés del chapín que a su corta edad sigue forjando una buena carrera en el plano nacional e internacional, aunque existen muchos aspectos que el futbolista nacional debe ir puliendo para mejorar y convertirse en un verdadero referente del balompié local.

Durante la jornada 15 del Campeonato Paulista Sub-20, la última de la primera fase, el São Paulo jugó ante el União São, club al que venció 1-0 gracias a la anotación del guatemalteco Marvin Ávila Jr.

Ese triunfo importante para el equipo del chapín lo terminó por colocar en la segunda posición del grupo B del Campeonato Paulista Sub-20, y con ello logró clasificarse para la siguiente ronda.

VIDEO. Marvin Ávila da asistencia en el triunfo del Sao Paulo Sub-20

El futbolista guatemalteco fue titular en el triunfo 0-1 ante el Deportivo Brasil en la jornada 14 del Campeonato Paulista.

Tras la fase regular de dicha competencia, el grupo A lo ganó el Santos Sub-20 con 32 puntos, la misma cantidad de puntos que hizo el Corinthians.

Por su parte, en el grupo B, Ibrachina Sub-20 alcanzó la primera casilla con 34 puntos, y el São Paulo Sub-20 tuvo 33 tras 10 triunfos y tres empates. En 15 duelos, el equipo de Marvin Ávila Jr. solo tuvo una derrota.

Y por último, en el grupo C, la definición del primer lugar se la terminó llevando Bragantino con 39 puntos y el Palmeiras fue segundo con 35 unidades.

La carrera de Marvin Ávila Jr.

Marvin Ávila Jr. se describe como un creador de juego polivalente, dinámico, inteligente, ágil y con buen pase. Puede actuar como segunda punta, mediapunta o extremo. Ha expresado ambición de consolidarse en el primer equipo de São Paulo y proyectarse a Europa. Su salto a Brasil marcó un hito para el futbol guatemalteco.

Ávila nació el 17 de marzo de 2008 en Ciudad de Guatemala, es conocido como "Titiman Jr.", es un futbolista profesional guatemalteco que juega principalmente como mediapunta, delantero o extremo. Mide 1,78 metros, es diestro y es hijo del exfutbolista internacional Marvin Ávila ("Titiman"). Actualmente milita en las categorías juveniles del São Paulo F. C. de Brasil (equipo Sub-20).

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Marvin Ávila marcando su primer gol con São Paulo - @SaoPauloFC

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