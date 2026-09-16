Nicholas Hagen y Columbus Crew a la final de la Lamar Hunt

Con la presencia del Nicholas Hagen en la portería, el Columbus Crew derrotó 2-1 a Orlando City durante la semifinal de la U. S. Open Cup y se clasificó para la final de la también llamada "Copa Lamar Hunt", la cual se disputará ante el ganador de la otra semifinal que disputan Colorado vs. St. Louis City Soccer Club. Los goles del Crew fueron anotados por Josef Martínez (9) y Brais Méndez (52).
Este miércoles 16 de septiembre, se vivieron las semifinales de la U. S. Open Cup, torneo que arrancó el pasado 17 de marzo, y el Columbus Crew tenía una tarea difícil ante el Orlando City en el ScottsMiracle-Gro Field, y para Guatemala la noticia fue la titularidad del guardameta Nicholas Hagen, recientemente convocado a los trabajos de la Selección Nacional de Guatemala de cara a los duelos ante Jamaica y El Salvador por la Nations League 2027-2027.
El partido fue parejo y entretenido. La primera anotación del duelo fue para los locales gracias al tanto de Josef Martínez al 9, pero antes de terminar la primera parte, los visitantes lograron igualar gracias al gol de Martín Ojeda al 40.
La segunda mitad era de vida o de muerte para ambos clubes, y Nicholas Hagen, pese al gol recibido salía motivado en que el trabajo de esta semana traería sus frutos y lograrías la victoria y el boleto a la final de la Copa Lamar Hunt.
Minuto 52 y Brais Méndez colocaba el 2-1 para el Columbus Crew. Fue el tanto que marcó la diferencia ya que ese gol se mantuvo hasta el final del partido y el cuadro amarillo y negro logró el triunfo y su clasificación a la final del certamen copero de Estados Unidos.
Camino a la final del Columbus Crew
El Columbus Crew arrancó la U. S. Open Cup el pasado 15 de abril durante la etapa de los dieciseisavos de final, donde eliminó al Richmond Kickers 3-0. En los octavos de final, la víctima del Crew fue One Knoxville S. C. al cual eliminó 4-1. Posteriormente en cuartos de final superó a NYC F. C. al vencerle 1-0, y de esa forma instalarse en las semifinales.
En la instancia de semifinales, el Columbus Crew eliminó a Orlando City con un 2-1, y de esa forma jugará el partido por la definición del título el próximo 21 de octubre.
En la era moderna, el Columbus Crew ya disputó tres finales de la Lamar Hunt U. S. Open Cup, y en octubre disputará su cuarta final.
De las tres anteriores, perdió las ediciones 1998 y 2010, solo ganó la 2002, donde el autor del gol del título fue el guatemalteco Fredy Alexander García. La final del 2002 fue ante LA Galaxy donde estaba el chapín Carlos Ruiz.
Otros jugadores que han sido parte del Columbus Crew son: Mario Rdríguez, Rodrigo Saravia y actualmente el portero de Selección de Guatemala, Nicholas Hagen.