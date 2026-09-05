Marvin Ávila da asistencia en el triunfo del Sao Paulo U-20

El guatemalteco Marvin Ávila tuvo el esperado debut con el equipo Sub-20 del Sao Paulo y lo hizo de manera inmejorable. El atacante fue titular con el dorsal 11 y colaboró directamente en la victoria por 0-1 frente al Deportivo Brasil, en el duelo correspondiente a la jornada 14 del Campeonato Paulista Sub-20.
Después de su participación con la Selección Nacional de Guatemala en el Premundial de Concacaf, donde la Bicolor quedó sin opciones de conseguir un boleto para la Copa del Mundo de 2027, Ávila regresó a territorio brasileño para incorporarse nuevamente a los trabajos del conjunto paulista. El joven futbolista quedó a disposición del entrenador Julio Baptista, exjugador que tuvo una destacada trayectoria internacional y que también defendió la camiseta del Real Madrid.
Marvin Ávila asistió en el triunfo del Sao Paulo
El estreno del guatemalteco no pasó desapercibido. Ávila tuvo una participación determinante al brindar la asistencia para el único tanto del encuentro. El encargado de convertir fue Angelo, lateral derecho del Sao Paulo, quien aprovechó el servicio del chapín para marcar el 0-1 definitivo en el estadio Ernesto Rocco, en Porto Feliz.
Con sus primeros minutos oficiales en el fútbol brasileño, Marvin Ávila dejó buenas sensaciones en su presentación con el Sub-20 del Sao Paulo. Su aporte ofensivo y la asistencia que terminó definiendo el encuentro representan un comienzo alentador para el joven legionario, quien ahora buscará consolidarse en el equipo, mantener la confianza del cuerpo técnico y continuar acumulando experiencia en una de las canteras más reconocidas de Brasil.