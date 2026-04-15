Marvin Ávila se despidió de Antigua y puso rumbo a Brasil

La despedida de Antigua GFC marcó un momento emotivo para el joven talento guatemalteco Marvin Ávila Jr., quien ha decidido dar un paso importante en su carrera profesional. El futbolista se despidió de sus compañeros y de la institución colonial para emprender un nuevo desafío en Brasil, un destino cargado de ilusión, crecimiento y oportunidades. Su partida no solo representa un avance personal, sino también un motivo de orgullo para el fútbol nacional.
El juvenil se integrará a la cantera del São Paulo FC, uno de los clubes más prestigiosos del continente sudamericano. A lo largo de su historia, esta institución ha sido cuna de grandes figuras del fútbol mundial como Kaká, Cafu, Casemiro, Lucas Moura, Ederson, Antony y David Neres, lo que convierte este paso en una oportunidad invaluable para el desarrollo del jugador guatemalteco.
El mensaje de Marvin Ávila Jr., para Antigua GFC
Antes de su partida, Ávila compartió un mensaje cargado de emoción y agradecimiento hacia el club y su entorno: "Con el corazón lleno de gratitud, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a esta institución que generosamente me abrió sus puertas, permitiéndome perseguir y alcanzar mis sueños y metas. Sabía desde el primer instante que no me equivocaba al decidir ser parte de esta hermosa familia. Solo me queda dar las infinitas gracias al club, a mis increíbles compañeros y a esa afición incondicional que siempre creyó en mí. Cada uno de ustedes ha sido un pilar fundamental en mi camino".
Durante su etapa con el conjunto panza verde, Marvin Ávila dejó huella al conquistar dos títulos de Liga Nacional, ambos frente a CSD Municipal, consolidándose como una de las promesas más destacadas del país.
Además, su rendimiento le permitió sobresalir en las selecciones juveniles de Guatemala, donde se ha convertido en un referente, e incluso ya tuvo la oportunidad de debutar con la selección mayor en un amistoso ante Canadá a inicios de este año. Su futuro en Brasil genera expectativas, no solo por su talento, sino por lo que puede representar para el fútbol guatemalteco en el ámbito internacional.