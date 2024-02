Marvin Ávila Jr: “Gracias a mi mamá estoy cumpliendo un sueño”

El fútbol guatemalteco se vistió de gala con la irrupción estelar de Marvin Ávila Jr., un talentoso futbolista de tan solo 15 años de edad, quien se convirtió en el centro de atención en el partido entre Antigua GFC y Zacapa, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024. El joven, hijo del reconocido Titiman Ávila, se erigió como el protagonista indiscutible al marcar el gol que aseguró la victoria para su equipo con un marcador de 1-0, dejando una huella imborrable en la Liga Nacional.

Marvin Ávila Jr. escribió su nombre en los libros del fútbol guatemalteco al convertirse en el autor del gol que catapultó a Antigua GFC hacia la victoria. A pesar de su corta edad, el joven prodigio exhibió una madurez y destreza en su juego que sorprendió tanto a aficionados como a expertos en el deporte. Su gol no solo representó tres puntos para su equipo, sino que también simbolizó el inicio de una prometedora trayectoria deportiva.

Marvin Ávila habló tras el partido

Tras el partido, Marvin Ávila Jr. compartió sus impresiones en una conferencia de prensa, donde reveló la emotiva reacción de su madre tras su hazaña: “Las palabras de mi mamá fueron que ‘me amaba mucho’. Me exhortó a seguir trabajando duro. Estoy cumpliendo un sueño. El grupo me ha respaldado bien, me han dado toda la confianza del mundo para poder hacer lo que hago dentro del campo y gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos”.

A pesar del reconocimiento y el éxito temprano, Marvin Ávila Jr. enfatizó la importancia de mantener los pies en la tierra y continuar con un enfoque humilde y trabajador: “Se trabaja con mucha humildad, se sigue trabajando duro y quiero seguir enfocado en seguir trabajando”, manifestó con determinación.