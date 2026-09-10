 Tránsito detenido en ruta al Pacífico por bloqueo
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Tránsito detenido en ruta al Pacífico por bloqueo

Los manifestantes permanecen desde ayer en el km 37, en jurisdicción de Escuintla, pero el impacto del cierre llega hasta áreas de Villa Nueva.

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Tránsito acumulado en la ruta al Pacífico por bloqueo en San Vicente Pacaya., PMT de Villa Nueva
Tránsito acumulado en la ruta al Pacífico por bloqueo en San Vicente Pacaya. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este jueves, 10 de septiembre, en la ruta al Pacífico debido a un bloqueo que mantiene desde ayer un grupo de manifestantes en el kilómetro 37, en jurisdicción del municipio de Palín, Escuintla.

Los ciudadanos que realizan el plantón se encuentran en el tramo de ingreso hacia San Vicente Pacaya y cerraron el paso. Preliminarmente se conoció que la medida se implementó para exigir a las autoridades que se implementen soluciones lo antes posible por el tema del alza en los precios de los combustibles.

Las autoridades de tránsito confirmaron que la acumulación vehicular debido a esta protesta se ha extendido hasta áreas de los municipios de Amatitlán y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala, donde el tránsito está completamente detenido en el tramo con dirección al sur.

"El acumulamiento del tránsito se extiende hasta los alrededores del kilómetro 16, con tendencia a incrementarse hasta llegar posiblemente el kilómetro 14 o a la bajada de Villa Lobos", explicó Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

Agregó que este bloqueo se encuentra desde ayer y esta madrugada las complicaciones de movilidad que genera están perjudicando a usuarios en diferentes tramos de esa localidad.

Entre las áreas afectadas se encuentran: salida de Bárcena hacia el Túnel, 5ª calle de zona 1 hacia el Túnel, la salida de San José Villa Nueva para retornar en el puente Enrique Tejada y el paso a desnivel del km. 22. En este último punto el tránsito está totalmente detenido también en la incorporación al norte.

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