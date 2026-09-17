Cierre en ruta interamericana tras accidente de motorista

Una persona perdió la vida como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este jueves, 17 de septiembre, en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana. El hecho se registró en el tramo con dirección a la Ciudad de Guatemala, donde se implementaron cierres.
Los cuerpos de socorro dieron a conocer que las unidades de emergencia se movilizaron al referido sector luego de ser notificados sobre un percance vial que había dejado a una persona afectada.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar al paciente, quien permanecía en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. A pocos metros estaba la motocicleta en la que se conducía al momento del incidente.
Al hacer la evaluación correspondiente, se determinó que el motorista había fallecido tras aparentemente colisionar con un vehículo de transporte de carga.
Cierre vial
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco dio a conocer que la vía se encuentra cerrada en el lugar debido a que están en desarrollo las diligencias que realizan la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
El paso está suspendido en el tramo rumbo a la Ciudad de Guatemala, por lo que fue necesario habilitar un carril reversible para agilizar la circulación y evitar mayor acumulación vehicular.
En ese contexto, las autoridades recomendaron a quienes generalmente transitan por el área afectada que utilice vías alternas por San Cristóbal, zona 8 de Mixco, y La Comunidad, zona 10 de Mixco.