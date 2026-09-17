Cazzu envía mensaje a guatemaltecos tras reprogramar show

Cazzu, reconocida actriz y cantante argentina, informó la noche del miércoles que la fecha de su concierto en Guatemala programado para esta noche como parte de su gira Latinaje, sufrirá un cambio debido a problemas de salud.
A través de la productora 2Mundos, la artista explicó los motivos del ajuste en el calendario:
"Intenté recuperarme a través de todos los medios para poder cumplir con nuestra cita, como les había prometido, pero no logré recuperarme del todo, al menos no como requiere el show de Latinaje que tenemos preparado", señaló la cantante.
Se definió que el 14 de noviembre será la fecha en que se realizará el concierto. En caso de que alguien no pueda asistir en la próxima fecha, tiene la opción de solicitar la devolución del dinero de sus entradas.
"Sabemos cuánto esperaban este encuentro y agradecemos muchísimo su comprensión y paciencia. Por motivos de salud de Cazzu, el show de Latinaje 2026 en Guatemala ha sido re-programado y por esto, también nos pasamos de lugar.
- ?️ Sábado 14 de noviembre? Ciudad Cayalá | Jardín del Gigante?️
Si ya tienes tu entrada, no tienes de qué preocuparte: tu ticket sigue siendo completamente válido para la nueva fecha y ubicación. No necesitas realizar ningún trámite adicional. Si no puedes acompañarnos en la nueva fecha, puedes solicitar tu reembolso directamente con @eticketgt a partir del jueves 17 de septiembre hasta el jueves 24 de septiembre del 2026. Estamos contando los días para encontrarnos y vivir esta noche juntos. ??✨" se lee en la publicación.
Nuevos problemas
Las diferencias entre Christian Nodal y Cazzu volvieron a colocarse bajo los reflectores, ahora por la manera en que ambos manejan la exposición pública de Inti, la hija que tienen en común.
Tras la celebración por los tres años de la menor, surgió una versión que apunta a que la cantante argentina tendría restricciones para compartir fotografías de su hija en redes sociales.
El señalamiento fue realizado por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que Nodal habría recurrido a abogados para limitar las publicaciones de Cazzu relacionadas con Inti.
El tema cobró fuerza después de que algunas imágenes del cumpleaños comenzaran a circular en internet, aunque no fueron difundidas directamente por la intérprete argentina, sino por personas que acudieron al festejo.
Ceriani aseguró el 14 de septiembre que la ausencia de fotografías en las cuentas de Cazzu estaría relacionada con una presunta advertencia legal. "Cazzu como madre, no pudo postear ni una sola foto de su hija Inti porque Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, la tiene amenazada con abogados, que no puede subir nada, por eso no hemos visto nada".
El periodista fue más allá y agregó que "legalmente, Cazzu tiene un bozal en su cámara Kodak y en su celular".