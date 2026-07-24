 Trump amenaza con nuevos aranceles contra la UE
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Trump amenaza con nuevos aranceles contra la Unión Europea

Trump hizo esta advertencia luego de que Bruselas anunciara una nueva multa contra Google por infringir la Ley de Mercados Digitales del bloque comunitario.

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Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea (UE) tras la nueva multa que Bruselas anunció contra Google por infringir la Ley de Mercados Digitales del bloque comunitario.

"La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente", escribió Trump en su red Truth Social.

El líder estadounidense anunció que su Gobierno abrirá una investigación al amparo de la llamada Sección 301 sobre "la práctica de 'robar' a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente estadounidense" que, según el republicano, lleva a cabo Bruselas.

"Las sanciones serán revocadas por completo y, previsiblemente, se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible", agregó Trump.

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Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval - EFE

Una investigación bajo la Sección 301 es un procedimiento mediante el cual la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) evalúa si otro país aplica prácticas discriminatorias o desleales que perjudican al comercio estadounidense y que puede desembocar en la imposición de aranceles u otras medidas restrictivas.

La investigación responde al anuncio del jueves de la Comisión Europea, que impuso dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen gratuitamente a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de Google Play.

El Ejecutivo comunitario considera que la compañía ha infringido la Ley de Mercados Digitales, que regula la competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y, además de la sanción económica, le ha dado un plazo de 60 días para poner fin a estas prácticas.

La Administración de Trump ha criticado reiteradamente las regulaciones europeas que limitan la actividad de las grandes tecnológicas estadounidenses, al considerar que constituyen prácticas comerciales desleales y que también atentan contra la libertad de expresión en las redes sociales.

En su mensaje, Trump afirmó que la UE ha "vuelto a las andadas" tras haber impuesto anteriormente multas a Apple, Meta, Amazon y a la propia Google.

*Con información de EFE

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