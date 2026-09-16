Julián Álvarez apunta a jugar el derbi ante el Real Madrid

Julián Álvarez mantiene como objetivo estar presente en el derbi madrileño del próximo domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El delantero argentino se recupera de una sobrecarga en el cuádriceps y, aunque su participación todavía no está confirmada, desde el club rojiblanco destacan su intención de llegar en condiciones al esperado encuentro.
Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional del Atlético de Madrid, explicó que la decisión dependerá de la evolución física del atacante y de las sensaciones que tenga durante los próximos días. "Si va a estar o no (en el derbi) va a depender mucho de ese cuádriceps y sus sensaciones", señaló en declaraciones a ‘Movistar’. Además, aseguró que el argentino está trabajando con dedicación para intentar llegar al partido.
El Atlético de Madrid golea sin Julián Álvarez
El dirigente rojiblanco también destacó la motivación de Álvarez por disputar el duelo ante el conjunto merengue. "Tiene especial ilusión para jugarlo y va a hacer todo lo posible por estar", afirmó Alemany, quien considera al argentino una pieza fundamental para el proyecto del Atlético. Sobre la posibilidad de que su pasado interés por jugar en el Barcelona pueda generar una reacción negativa de la afición, pidió dejar atrás esa situación y centrarse en el presente.
Mientras se espera por la evolución de Álvarez, el Atlético llega al derbi después de golear 4-0 a Osasuna en la sexta jornada de LaLiga. El Real Madrid, por su parte, consiguió una victoria por 2-3 frente al Elche el martes. Ambos equipos afrontarán el clásico madrileño con la expectativa de contar con sus principales figuras para un encuentro que volverá a poner frente a frente a dos de los grandes protagonistas del fútbol español.