 Revelan identidad de víctimas del helicóptero accidentado en Los Ángeles
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Revelan identidad de víctimas del helicóptero accidentado en Los Ángeles

El helicóptero de una cadena de noticias estaba reportando sobre un accidente de tránsito en el área de Chatsworth, en el noroeste de la Los Ángeles, cuando se desplomó.

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Accidente de helicóptero en Los Ángeles, EFE
Accidente de helicóptero en Los Ángeles / FOTO: EFE
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Autoridades de Los Ángeles identificaron este miércoles a las tres personas fallecidas tras el desplome de un helicóptero de una cadena de noticias, cerca del lugar de un choque mortal de tráfico en el noroeste de la ciudad, que también dejó tres muertos.

NBC4 confirmó que el helicóptero siniestrado pertenecía a la cadena y que la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia, perdieron la vida en el accidente.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) informó que una tercera persona, que se encontraba en tierra, también falleció, la víctima fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años.

Además de las tres personas que fallecieron en el lugar, dos transeúntes fueron hospitalizados.

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Accidente de helicóptero en Los Ángeles / Escena del crimen - EFE

El helicóptero estaba reportando sobre un accidente de tráfico en el que una camioneta se estrelló contra un autobús de pasajeros, que dejó tres víctimas mortales en el área de Chatsworth, en el noroeste de la ciudad.

Una mujer fue arrestada por el accidente de tráfico, según informó este miércoles la Policía de Los Ángeles.

La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron el fallecimiento de las seis personas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) llevarán a cabo la investigación sobre las causas del desplome de helicóptero, que generó un incendio, afectando contenedores de carga y cuatro carros.

*Con información de EFE

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