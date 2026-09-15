Julián Álvarez sigue sin estar disponible para el Atlético

Julián Álvarez continuará fuera de los planes del Atlético de Madrid para el partido de este miércoles frente a Osasuna. Diego Simeone confirmó que el delantero argentino no se ha recuperado de la sobrecarga muscular que ya le impidió disputar el encuentro del pasado domingo ante la Real Sociedad, por lo que encadenará su segunda ausencia consecutiva en el inicio de la temporada.
El entrenador rojiblanco explicó que el atacante todavía se encuentra en proceso de recuperación y que, tras consultar con el cuerpo médico, decidieron no arriesgarlo ante Osasuna. Álvarez se retiró del entrenamiento del pasado sábado debido a unas molestias musculares y los exámenes posteriores determinaron que sufría una sobrecarga.
Julián Álvarez se ha perdido varios partidos
La situación también pone en duda su presencia para el próximo compromiso del Atlético, que será especialmente exigente. El conjunto madrileño recibirá el domingo al Real Madrid en el estadio Metropolitano, aunque todavía habrá que esperar la evolución del futbolista durante los próximos días para determinar si estará en condiciones de participar en el derbi.
La ausencia de Álvarez supone un contratiempo para Simeone, especialmente por su importancia dentro del equipo. Desde que se incorporó a la pretemporada el pasado 10 de agosto, después de disputar la final del Mundial 2026, el argentino también ha sufrido una indisposición y esta lesión muscular, circunstancias que le han permitido participar únicamente en tres de los seis partidos oficiales del Atlético hasta ahora. Uno de esos encuentros fue como titular, el pasado miércoles frente al Liverpool.