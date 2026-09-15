Festival Cultural: Fiestas Patrias con Comida y Artesanías

Las celebraciones por la Independencia de Guatemala continúan y quienes todavía buscan un plan para disfrutar en familia este 15 de septiembre tienen una alternativa cerca de la Ciudad de Guatemala.
El Parque Nacional Naciones Unidas se llena de color, sabores y tradiciones con un Festival Cultural que reúne gastronomía típica, música de marimba, artesanías y emprendimientos guatemaltecos en medio de la naturaleza.
La actividad comenzó el sábado 12 de septiembre y continuará hasta el martes 15, coincidiendo con la conmemoración de los 205 años de Independencia de Guatemala. Durante los cuatro días, el horario establecido es de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.
La propuesta busca ofrecer una actividad familiar en la que las celebraciones patrias se combinen con un recorrido por uno de los espacios naturales más conocidos en los alrededores de la capital.
Comida típica para celebrar a Guatemala
Uno de los atractivos del Festival Cultural será la gastronomía guatemalteca.
Los visitantes podrán disfrutar de diferentes platillos y bebidas tradicionales mientras recorren las instalaciones del parque. Entre las opciones anunciadas se encuentran chuchitos, tostadas y atoles, además de otros sabores propios de la cocina nacional.
La propuesta permite combinar una salida al aire libre con algunos de los elementos que tradicionalmente forman parte de las celebraciones del mes patrio.
Y no faltará uno de los sonidos más representativos del país: la marimba también forma parte de las actividades preparadas para acompañar las jornadas culturales.
Artesanías y talento de emprendedores guatemaltecos
El festival también abre un espacio para los emprendedores y artesanos nacionales.
Durante el recorrido, los asistentes podrán encontrar diferentes productos elaborados a mano, entre ellos pulseras, piezas de cerámica, pinturas y otras artesanías.
Además de convertirse en una vitrina para el talento local, esta área permitirá a las familias adquirir productos elaborados por manos guatemaltecas y apoyar directamente a los emprendedores participantes.
De esta manera, comida, música y artesanías se unen en una actividad pensada para destacar diferentes elementos de la identidad cultural del país.
Una celebración rodeada de naturaleza
Otro de los atractivos es precisamente el lugar donde se desarrolla el festival.
El Parque Nacional Naciones Unidas se encuentra a aproximadamente 21.5 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, sobre la antigua carretera a Amatitlán. El área protegida es administrada por la Fundación Defensores de la Naturaleza y forma parte de un complejo paisajístico relacionado con el Lago de Amatitlán y el Volcán de Pacaya.
Esto permite que la visita no se limite únicamente al festival. Las familias pueden aprovechar la jornada para disfrutar de los espacios naturales y recreativos que caracterizan al parque.
Precisamente durante septiembre, el recinto también ha promovido actividades vinculadas con las tradiciones patrias, entre ellas la llegada de personas y grupos para encender y trasladar las tradicionales antorchas.
¿Cuánto cuesta asistir al Festival Cultural?
El precio de ingreso anunciado para el Festival Cultural es de Q20 por persona.
Quienes lleguen en vehículo deben tomar en cuenta que el parqueo tiene un costo adicional de Q20.
La actividad estará disponible hasta el martes 15 de septiembre, en horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. en el Parque Nacional Naciones Unidas, por lo que puede convertirse en una alternativa para quienes aprovecharán el asueto por el Día de la Independencia.