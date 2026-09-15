 Transmetro: Cierre de Paradas por Fiestas Patrias
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Transmetro cierra algunas paradas por fiestas patrias

El servicio de autobuses articulados de la Ciudad de Guatemala notificó que algunas estaciones, principalmente en zona 1, fueron cerradas.

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Las unidades del Transmetro trabajarán de manera normal, aunque con algunas variaciones., Transmetro.
Las unidades del Transmetro trabajarán de manera normal, aunque con algunas variaciones. / FOTO: Transmetro.
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A causa de las actividades patrias, el servicio de autobuses articulados con vías exclusivas, Transmetro, anunció el cierre de algunas paradas para este martes, 15 de septiembre de 2026. En sus canales oficiales, la entidad indicó que deshabilitará estaciones en sus líneas 7, 12 y 13.

En la primera de las mencionadas, se anunció el cierre del Pasaja Aycinena y parque Colón. "Para dicha línea - La Merced - Cruz Roja - Archivo General", aseguraron.  De esa manera, el servicio de transporte quedó establecido desde la estación San Juan de Dios hacia la estación del Santuario de Guadalupe.

Mientras tanto, en la línea 12 del Transmetro la ruta quedó establecida desde Don Bosco hasta la estación de El Amate, por el cierre de la parada ubicada en la Plaza Barrios.

Según la información oficial, los buses de la línea 13 harán su recorrido normal, desde la estación de la Torre del Reformador hasta la parada de la Terminal. En este sector quedaron deshabilitadas las estaciones del Canton Exposición y la del sector identificado como Exposición. También quedaron deshabilitadas las estaciones del Banco de Guatemala, la Tipografía Nacional, El Calvario, 4 Grados Norte y Exposición.

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No solo el Transmetro; TuBus también anuncia cierres

Asimismo, el servicio de transporte TuBus anunció algunas paradas deshabilitadas en la Ruta 5, especialmente la estación de Penitenciaría. En tanto, en la Ruta 105, los autobuses no ingresarán al Barrio Gerona, entre la 13 calle y 4ª. avenida, retornando desde la 14 calle de la zona 1.

En las líneas 6 y 18 se anunció que las unidades tomarán una ruta alterna, porque hay autobuses que bloquean el paso en la 8a. avenida y 18 calle de la zona 1. En esa ruta de TuBus, los servicios quedan desde la estación Colon hacia la estación Capuchinas.

Por la misma razón, TuBus deshabilitó la estación ubicada en Fegua.

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De esa manera, las autoridades confirmaron los cambios que sufrirán los servicios de transporte de la Municipalidad de Guatemala, TuBus y Transmetro para este 15 de septiembre de 2026.

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