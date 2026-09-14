Congreso revisará ley de combustibles tras objeciones

Tras las protestas de la última semana en rechazo a la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles, el presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, abordó en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas la situación y las acciones que evalúa el Legislativo.
La normativa establece precios máximos para el diésel y la gasolina regular en 39 quetzales y 41 para la opción superior. Según Contreras Colindres, muchas personas critican el subsidio asegurando que no llega a quienes realmente lo necesitan, aunque afirma que, en su experiencia personal, sí ha notado el descuento reflejado en la factura de compra de combustible. Sin embargo, reconoce las limitaciones del subsidio debido a que solo impacta a los aproximadamente cinco millones de conductores en un país de 15 millones de habitantes.
Al consultársele sobre la posibilidad de suprimir temporalmente el IVA o el IDP —el impuesto de distribución de petróleo— indicó que eliminar el IDP sería técnicamente más sencillo de auditar y controlar, ya que se traduce en descuentos claros: Q4.60 en la regular, Q4.70 en la superior y Q1.30 en el diésel. Sin embargo, quitar el IVA resulta complejo debido a la forma en que se calcula e incorpora en el precio final, complicando su fiscalización.
En comparación regional, Contreras Colindres explica que El Salvador mantiene precios subsidiados y un precio tope, con el gobierno absorbiendo la diferencia, algo similar a lo intentado en Guatemala. Sin embargo, reconoce que el precio tope de 39 quetzales puede ser considerado alto por la población y que podría evaluarse una modificación.
Descontento generalizado por falta de medidas de apoyo a la ciudadanía
Respecto a la percepción de presión hacia el Congreso por las protestas y bloqueos, el presidente señala que el problema debe resolverse como país, involucrando tanto al Ejecutivo como al Legislativo. "La gente no puede pagar estos precios y no sentirlo en su economía", subrayó, enfatizando el impacto del costo del diésel en sectores clave como transporte de carga y servicio extraurbano.
Contreras Colindres admite que la reacción del Congreso pudo haber sido tardía frente a un clamor social que ya tenía tiempo en aumento, destacando que la aprobación de agendas y leyes pasa por diferentes etapas y consensos dentro del organismo. Niega manejos irregulares en el proceso legislativo y recalca que las leyes deben ser aceptadas por la población para funcionar adecuadamente.
Sobre la comunicación institucional, reconoció que faltó una campaña de difusión más clara sobre el objetivo de la ley y los mecanismos aplicados, señalando que ejemplos como El Salvador pueden ser útiles para comparación, pero no idénticos en contexto.
El presidente del Congreso anunció que la Junta Directiva se reunirá esta semana para discutir la situación y buscar alternativas que respondan mejor al descontento social, reiterando que comprenden la molestia de los ciudadanos ante los elevados precios de los combustibles.