Guatemala celebra Independencia con recorrido de antorchas

Las banderas de Guatemala y los detalles en azul y blanco vuelven a llenar las calles a nivel nacional para celebrar la Independencia. En la capital, los recorridos de antorchas se realizan desde tempranas horas de este lunes, 14 de septiembre, por parte de grupos de estudiantes, trabajadores, vecinos y demás ciudadanos que se han sumado a los festejos patrios.
En esta ocasión, la Gobernación Departamental de Guatemala habilitó cinco puntos para el encendido del fuego patrio, excluyendo El Obelisco, que tradicionalmente ha sido el centro de reunión de quienes participan en las antorchas. Se trata de una medida enfocada en descentralizar la actividad y evitar incidentes como los que se han dado en años anteriores.
Uno de los espacios donde se instaló un pebetero es el Campo Marte, ubicado en la zona 5, en donde ya se ha tenido la llegada de grupos de personas que buscan encender sus antorchas para posteriormente trasladarlas a los establecimientos que representan o sus lugares de origen.
Los otros puntos son: Parque Erick Barrondo, zona 7; campos del Roosevelt, zona 11; municipalidad de Guatemala, zona 4; y la sede auxiliar de la Alcaldía en zona 18.
Llamado a celebrar sin incidentes
El gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Benard, se encuentra en el Campo Marte, en donde les da la bienvenida a quienes llegan a encender el fuego patrio y desde donde expresó un mensaje en el que hizo un llamado a los ciudadanos a evitar incidentes, a la vez que compartió recomendaciones.
"Estamos muy contentos y satisfechos de que esta actividad ya se está llevando a cabo. Hemos recibido ya varios grupos que vienen, llenos de patojos contentos, felices, patrióticamente celebrando. Esa es la idea que tenemos de la celebración de estas fiestas", expresó.
El funcionario indicó que los cinco espacios habilitados están funcionando tal como lo previsto, garantizándose las condiciones de seguridad. El horario de atención es de 06:00 a 18:00 horas. Según dijo, la mayoría de hechos de violencia que han surgido en años anteriores se han dado principalmente al final de la tarde y durante la noche, por lo que se cerrarán los recintos para evitar que surjan incidentes.
Benard también compartió una serie de recomendaciones, tanto para quienes participan en los recorridos de antorchas como para quienes son ajenos a las actividades, pero se movilizan en las calles:
- Desplazarse del lado derecho de las calles para dejar paso a los automóviles.
- Cubrirse adecuadamente del sol con bloqueador y vestuario adecuado.
- Mantener una hidratación adecuada.
- A los conductores, tener el cuidado debido al cruce constante de peatones para evitar tragedias.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.