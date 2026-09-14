Crisis combustibles: Respuesta de Allan Rodríguez a Arévalo

El diputado del Congreso de la República, Allan Rodríguez, se pronunció por medio de redes sociales para dar respuesta a las declaraciones que brindó el presidente Bernardo Arévalo en un mensaje dirigido a la nación emitido el pasado fin de semana, en el que señaló a un legislador de retrasar las medidas para aliviar el impacto del aumento en el precio de los combustibles.
"Desde el Ejecutivo, hemos propuesto soluciones que funcionen de manera rápida y efectiva. El Congreso de la República ha deliberado sobre ello y vemos con satisfacción que se aprobó la ley para precios máximos al consumidor", expresó el gobernante.
Sus palabras se dieron con relación a la normativa recién aprobada por el Legislativo, a través de la cual se fija un precio máximo de Q39 para el diésel y la gasolina regular y Q41 para la superior.
Sin embargo, sin mencionar algún nombre en específico, agregó que hay "un diputado que ha obstaculizado" la entrada en vigencia de la normativa, retrasando la reducción de precios y obligando a que miles de guatemaltecos sigan pagando altos montos.
"Hemos visto a otros actores aprovecharse del malestar ciudadano para provocar bloqueos y acciones violentas que, lejos de ser manifestaciones pacíficas, buscan sembrar el caos y el desorden", añadió Arévalo.
En ese contexto, señaló que en ciertos puntos los políticos locales se han coludido con actores del narcotráfico para pagarles a los participantes en los bloqueos. También hizo referencia a la existencia de intereses electorales espurios e intereses criminales y mencionó la vinculación de actores políticos espurios, pandilleros y crimen organizado.
Rodríguez se pronuncia sobre ley y denuncia amenazas
A criterio del legislador de la bancada Vamos, Allan Rodríguez, quien presentó objeciones contra la ley relacionada con los combustibles, el mandatario "pasó de noche" la crisis que vive Guatemala ante el alza de los precios de estos productos.
"No esperaba menos de usted, presidente. Una vez más culpando a los demás del fracaso de su Gobierno. Nunca entendió que su mandato constitucional es ser el concertador de la unidad nacional. Por el contrario, usted siempre ha tratado de dividirnos como guatemaltecos. Lo que usted no entiende es que los guatemaltecos no quieren subsidio, quieren que se eliminen los impuestos", expresó.
A su criterio, no es un "capricho" del pueblo, sino una exigencia legítima que tiene origen en tres razones fundamentales: los impuestos que golpean el bolsillo de la población, lo recaudado no ha sido invertidos en su propósito original y, además, según Rodríguez, durante la campaña del actual gobernante él "satanizó" los subsidios.
"Usted mismo les dijo a los guatemaltecos que el subsidio es corrupción, que es un negocio entre el presidente y los importadores de combustibles. Todo eso se le olvidó, pero el pueblo no lo olvida y se siente traicionado, engañado y frustrado. Hoy dejaron de ser ciudadanos y son tratados como delincuentes", añadió el parlamentario.
Según el expresidente del Legislativo, es lamentable que Arévalo salga en cadena nacional para "victimizarse y evadir su responsabilidad". "Teniendo usted el don de la ubicuidad, hubiese ido hoy a Petén, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Sololá, por mencionar algunos, para ver el precio de los combustibles, pero más aún para escuchar el sentir del pueblo antes de dar esa cadena nacional", dijo.
Finalmente, detalló que conoce que es "evidente" que la alusión que hizo el mandatario fue por él, "aunque no tuvo el valor" de decir su nombre. También compartió que, por alzar la voz, ha recibido amenazas, así que responsabilizó al gobernante por cualquier situación que suceda, así como por cualquier tema relacionado con la seguridad e integridad de su familia.