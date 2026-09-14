 Kim Flores y Edwin Luna anuncian fin de su matrimonio
Farándula

Kim Flores y Edwin Luna anuncian su separación tras 9 años juntos

Hace unas horas, el cantante dio a conocer que decidió “poner en pausa” su relación con la modelo guatemalteca

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Edwin Luna y Kim Flores, Instagram
Edwin Luna y Kim Flores / FOTO: Instagram
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Este lunes 14 de septiembre, Edwin Luna empleó sus redes sociales para informar que él y Kim Flores habían tomado la decisión de separarse.

Tras nueve años de relación, la pareja anunció que se tomarán una "pausa" en su matrimonio, una decisión que, según sus propias palabras, busca fortalecer su vínculo familiar y personal.

La información fue difundida por el propio cantante a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, con el objetivo de que sus seguidores conocieran la situación directamente de ellos.

"Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia", escribió en sus historias de Instagram.

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Edwin Luna separación Kim Flores - Instagram

En el comunicado, Edwin Luna aclaró si la ruptura es definitiva. "Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva", puntualizó.

"Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse. No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos", agregó.

El mensaje

Edwin Luna y Kimberly Flores se casaron el 27 de julio de 2019 tras dos años juntos y de darle la bienvenida a su primera hija en común.

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Edwin Luna boda Kim Flores - Instagram

La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y fue transmitida en televisión por TV Azteca.

En 2023, la pareja renovó sus votos con una boda en Las Vegas durante un viaje a la llamada ‘Ciudad del Pecado’.

Según el comunicado, decidieron emprender este periodo de distanciamiento. Es crucial destacar que la decisión no es un divorcio ni una separación legal definitiva, sino una oportunidad para reconectar y reevaluar su relación sin presiones externas.

Edwin Luna fue claro al pedir a sus fans y a los medios de comunicación que eviten las especulaciones sobre el futuro de su relación.

"No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos. Estamos tratando de tomar las mejores decisiones, siempre procurando que nuestros hijos y nuestros seres queridos sean lo menos afectados posible. Por respeto a nuestra familia, les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado. Gracias por acompañarnos con cariño, empatía y respeto".

Este anuncio llega poco después de que Edwin Luna dedicara un emotivo mensaje a su esposa el fin de semana, lo que hace que la noticia de la "pausa" sea aún más sorprendente para sus seguidores.

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