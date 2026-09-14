Homenaje a Dolly Parton en los Premios Emmy 2026

Este lunes 14 de septiembre, se celebra la 78ª edición de los premios Emmy, en una gala que reconocerá y premiará lo mejor de la televisión desde el Peacock Theater de Los Ángeles, California.
Este evento promete una noche cargada de emociones, reconocimientos y, como siempre, algunas sorpresas.
Entre los momentos más esperados, se vislumbra el posible adiós de una de las series más aclamadas de los últimos años, un emotivo homenaje a una leyenda de la música y el entretenimiento: Dolly Parton.
Además, de la habitual pugna entre las producciones favoritas y las revelaciones inesperadas que buscan hacerse un hueco en la historia de los galardones.
Uno de los puntos centrales de la gala será, sin duda, la despedida de la aclamada serie "Hacks". La producción, que ha cautivado a la crítica y al público con su ingenioso guion y sus brillantes actuaciones, se prepara para su posible última incursión en la contienda por los Emmy.
Tras varias temporadas de éxito y múltiples premios, la serie protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder ha dejado una huella imborrable en el panorama televisivo.
Se espera que su última temporada reciba una lluvia de nominaciones en las categorías principales, desde Mejor Serie de Comedia hasta Mejor Actriz Protagonista, consolidando su legado antes de bajar el telón.
Homenaje a una gran estrella
Otro de los momentos que promete ser inolvidable es el tributo a la icónica Dolly Parton. La legendaria cantante, compositora, actriz y empresaria, cuya carrera abarca más de seis décadas, será honrada por su inmensa contribución no solo a la música country, sino también al cine y la televisión.
Dolly Parton ha sido una figura influyente y querida en la cultura popular, con una filmografía que incluye éxitos como "9 to 5" y apariciones memorables en diversas producciones televisivas.
Este homenaje es una oportunidad para celebrar su impacto duradero y su espíritu inquebrantable, que ha inspirado a generaciones de artistas y espectadores alrededor del mundo. Se anticipa una presentación emotiva que repasará su trayectoria y su legado.
El Peacock Theater de Los Ángeles acogerá una ceremonia presentada por Mariska Hargitay .La gala comienza este lunes 14 de septiembre a las 8:00 p.m. hora de Miami (5:00 p.m. hora del Pacífico). La alfombra roja será emitida desde las 7:00 p.m. hora de Miami para mostrar a las estrellas antes del inicio de la ceremonia.
Estos son los horarios de transmisión en América Latina y Europa:
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p.m.
- Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 p.m.
- Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. (del martes 15 de septiembre)