 Dolly Parton: La Artista Más Escuchada Tras Su Fallecimiento
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Dolly Parton se convierte en la artista más escuchada del mundo tras su fallecimiento

La partida de la estrella del country, a sus 80 años, impulsó sus éxitos a la cima global, disparando también ventas físicas y digitales.

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Dolly Parton, Instagram
Dolly Parton / FOTO: Instagram
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Un día después del anuncio de la muerte de Dolly Parton, la reproducción de su música en plataformas de streaming globales se disparó, alcanzando 79,7 millones de escuchas bajo demanda.

Esta cifra que la estrella del country como la artista más escuchada del mundo ese día, según datos de la firma Luminate citados por Associated Press.

El repunte en la popularidad del catálogo de Dolly Parton comenzó en Estados Unidos el 25 de agosto, día en que se anunció su fallecimiento.

Las reproducciones de audio y video en ese país saltaron de 1,2 millones a 30,5 millones, lo que representa un incremento del 2.458%. Para el 26 de agosto, la cifra llegó a 46,3 millones en el mercado estadounidense.

A nivel internacional, el crecimiento también fue impresionante: de 2,5 millones de reproducciones el 24 de agosto, pasaron a 41,8 millones el 25 de agosto, un salto del 1.549%.

Entre las canciones más escuchadas tras el anuncio en Estados Unidos se encuentran:

  • Jolene: de 196.200 reproducciones el 24 de agosto a 4 millones el 26 de agosto.
  • 9 to 5: de 208.600 a 3,6 millones en el mismo periodo.
  • Islands in the Stream (con Kenny Rogers): de 165.900 a 2,9 millones.
  • I Will Always Love You (versión de Parton): de 64.900 a 2,8 millones.
  • Here You Come Again: de 48.700 a 2,1 millones.

Impacto Más Allá del Streaming

El fenómeno no se limitó a las plataformas de audio. Las ventas del catálogo de Dolly Parton, tanto en formatos digitales como físicos, también experimentaron un auge significativo en Estados Unidos.

Según Rolling Stone, las ventas alcanzaron las 7.300 unidades el 25 de agosto, lo que representó un aumento del 7.739%.

El mercado editorial también sintió el efecto. Los títulos relacionados con la artista, como sus memorias "Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics" y un libro ilustrado basado en "Coat of Many Colors", vieron un incremento en sus ventas.

Hacia el viernes 28 de agosto, tres libros de Parton se encontraban entre los cinco más vendidos en Amazon.

Dolly Parton, nacida el 19 de enero de 1946 en el condado de Sevier, Tennessee, falleció el 25 de agosto a los 80 años. La noticia fue inicialmente difundida por su sobrino a través de un video en redes sociales, sin especificar la causa de su muerte.

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