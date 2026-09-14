 Cuatro personas heridas tras ataque con arma blanca en zona 7
Nacionales

Cuatro personas heridas tras ataque con arma blanca en zona 7

El hecho de violencia ocurrió en la colonia La Verbena.

Compartir:
ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cuatro personas resultaron heridas tras ser atacadas con arma blanca en el sector de La Joya, en la colonia La Verbena, zona 7 de la capital.

La emergencia fue reportada a través del teléfono 122, por lo que Bomberos Voluntarios de la Décima y 49 Compañía, así como unidades de Estación Central, se movilizaron al lugar.

Informaron que técnicos en Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria a las personas afectadas, quienes presentaban heridas provocadas con machete y trauma contundente.

Dos de los heridos fueron atendidos en el lugar y no requirieron traslado. Mientras tanto, otras cuatro personas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Una persona, que presentaba una herida de machete, fue trasladada al IGSS de Accidentes. Otras tres personas fueron trasladadas al Hospital Roosevelt, uno presentaba trauma contundente de martillo, dos personas con heridas de machete.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemalat
Nacionales

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemala

09:58 AM, Sep 14
¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capitalt
Nacionales

¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capital

07:14 AM, Sep 14
¿Vas a traer una antorcha? Estas son las recomendaciones que debes seguirt
Nacionales

¿Vas a traer una antorcha? Estas son las recomendaciones que debes seguir

09:02 AM, Sep 14
Accidente durante actividad de antorcha deja dos menores fallecidos en Suchitepéquezt
Nacionales

Accidente durante actividad de antorcha deja dos menores fallecidos en Suchitepéquez

07:51 AM, Sep 14
Congreso analiza iniciativas de horarios escalonados para enfrentar el tráfico de las horas picot
Nacionales

Congreso analiza iniciativas de horarios escalonados para enfrentar el tráfico de las horas pico

08:06 AM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoPNCLiga NacionalEE.UU.Estados UnidosSeguridadComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar