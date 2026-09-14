Cuatro personas heridas tras ataque con arma blanca en zona 7

Cuatro personas resultaron heridas tras ser atacadas con arma blanca en el sector de La Joya, en la colonia La Verbena, zona 7 de la capital.
La emergencia fue reportada a través del teléfono 122, por lo que Bomberos Voluntarios de la Décima y 49 Compañía, así como unidades de Estación Central, se movilizaron al lugar.
Informaron que técnicos en Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria a las personas afectadas, quienes presentaban heridas provocadas con machete y trauma contundente.
Dos de los heridos fueron atendidos en el lugar y no requirieron traslado. Mientras tanto, otras cuatro personas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.
Una persona, que presentaba una herida de machete, fue trasladada al IGSS de Accidentes. Otras tres personas fueron trasladadas al Hospital Roosevelt, uno presentaba trauma contundente de martillo, dos personas con heridas de machete.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7