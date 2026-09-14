 Philippe Coutinho se une al Santos de Neymar
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Philippe Coutinho se une al Santos de Neymar

Neymar tendrá nuevamente a Philippe Coutinho como compañero. El Santos confirmó la llegada del mediocampista brasileño hasta finales de 2026.

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Coutinho y Neymar con la Selección de Brasil - CBF
Coutinho y Neymar con la Selección de Brasil / FOTO: CBF
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Philippe Coutinho tiene una nueva oportunidad para relanzar su carrera en Brasil. El Santos Futbol Club confirmó la contratación del mediocampista, quien se incorporará al Peixe con un contrato hasta finales de 2026. El movimiento también permitirá el reencuentro con Neymar, uno de sus compañeros en la Selección Brasileña y con quien mantiene una estrecha relación desde sus primeros años en el fútbol. La llegada de Coutinho se produce después de que Neymar impulsara su incorporación al conjunto paulista.

A sus 34 años, Coutinho regresa a uno de los grandes escenarios del fútbol brasileño después de una carrera que lo llevó a destacarse en Europa. Surgido de las categorías inferiores del Vasco da Gama, dio el salto al Inter de Milán en 2010 y posteriormente pasó por el Espanyol antes de encontrar su mejor versión en el Liverpool. Con el conjunto inglés disputó 201 partidos y marcó 54 goles, además de registrar 43 asistencias, convirtiéndose en una de las principales figuras ofensivas de los Reds durante varias temporadas. 

Coutinho se reencuentra con uno de sus mejores amigos

Su rendimiento en Inglaterra le abrió las puertas del Barcelona, que desembolsó una cifra récord para hacerse con sus servicios. Con el cuadro azulgrana disputó 106 encuentros y anotó 26 goles, mientras que durante su cesión al Bayern Múnich tuvo uno de los capítulos más exitosos de su carrera al conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League en la temporada 2019-20. Posteriormente pasó por el Aston Villa y el Al-Duhail de Catar, antes de regresar al Vasco, donde acumuló 81 partidos y 17 goles en su segunda etapa con el club carioca.

Con Brasil, Coutinho también construyó una trayectoria importante. Debutó con la selección absoluta en octubre de 2010 y llegó a disputar 68 partidos, con 21 goles según los registros disponibles, además de participar en los Mundiales de 2018 y 2022. Ahora, en Santos, buscará aportar su experiencia, talento y capacidad para generar juego en una etapa que tendrá como atractivo adicional compartir vestuario nuevamente con Neymar. El objetivo será recuperar protagonismo y ayudar al Peixe en el tramo decisivo de la temporada. 

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