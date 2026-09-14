Lady Gaga pasea con su bebé recién nacido: primeras imágenes

Lady Gaga, a sus 40 años, ha dado la bienvenida a su primer hijo, una noticia que sorprendió al mundo al no ser anunciada de forma oficial, sino revelada a través de fotografías exclusivas.
Las imágenes, publicadas por Page Six, mostraron a la reconocida cantante junto a su prometido, el empresario Michael Polansky, paseando con su recién nacido en el norte de California, confirmando así la llegada de un nuevo miembro a su familia.
En las instantáneas que capturaron el momento, la intérprete de éxitos como "Bad Romance" lucía ropa cómoda y gafas de sol, mientras llevaba al bebé pegado a su pecho en un fular portabebés, con el cabello recogido.
Michael Polansky caminaba a su lado, y también los acompañaba Alexandra Trustman, agente de la artista. Esta aparición pública marcó la primera confirmación visual de la maternidad de Lady Gaga, un evento que la artista había mantenido en estricta privacidad.
Hasta el momento, se desconocen detalles cruciales sobre el bebé, como su nombre, sexo y la fecha exacta de su nacimiento.
La discreción ha sido total, ya que tampoco ha trascendido si el embarazo fue por vía convencional o si se recurrió a otros métodos, pues nunca hubo constancia pública de que Lady Gaga estuviera embarazada. Ni la cantante ni su equipo han emitido ninguna declaración oficial al respecto, manteniendo un hermetismo absoluto sobre este importante acontecimiento personal.
Un deseo largamente anhelado
La maternidad era, desde hacía años, uno de los anhelos más profundos y repetidos de Lady Gaga. En octubre de 2025, durante una entrevista en "The Late Show with Stephen Colbert", la artista expresó con claridad su deseo:
"Lo que realmente quiero es ser mamá. Ese es mi próximo papel protagonista, espero". Esta declaración ahora cobra un significado pleno con la llegada de su hijo.
Anteriormente, en marzo de 2025, en una conversación con The New York Times, Gaga había reconocido la tensión interna que le generaba el tema, manifestando:
"También estoy un poco en guerra conmigo misma a veces, mientras me preparo para —ojalá— convertirme pronto en madre". Su entusiasmo por la idea de ser madre ya era evidente en 2020, cuando comentó a InStyle: "Tengo muchas ganas de ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos llevar a un ser humano dentro y hacerlo crecer".
La llegada del bebé se produce meses después de que Lady Gaga concluyera su exitosa gira mundial "The Mayhem Ball".
Esta extensa serie de conciertos finalizó en abril de este año, tras nueve meses de intenso trabajo y un total de 86 presentaciones en diversos países. Desde la finalización de la gira, la cantante redujo drásticamente sus apariciones públicas, un hecho que ahora se interpreta como una preparación para esta nueva y significativa etapa en su vida personal.