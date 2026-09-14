 Quetzaltenango: Detienen a mujer señalada de robar celulares durante evento
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Quetzaltenango: Detienen a mujer señalada de robar celulares durante evento

La sospechosa fue localizada tras el rastreo del GPS de uno de los teléfonos robados.

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Presunta carterista fue detenida durante concierto en Quetzaltenango; llevaba seis teléfonos robados., PNC
Presunta carterista fue detenida durante concierto en Quetzaltenango; llevaba seis teléfonos robados. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este lunes, 14 de septiembre, que una mujer fue detenida en seguimiento a investigaciones por el robo de teléfonos celulares que se detectó durante el desarrollo de un concierto en el parque Centro América, zona 1 del departamento de Quetzaltenango.

Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), las personas que asistían al evento denunciaron que habían sido víctimas del hurto de sus pertenencias, por lo que el personal de la Comisaría 41 implementó las diligencias respectivas.

Con apoyo del rastreo GPS de uno de los dispositivos que habían sido sustraídos, los agentes localizaron a la sospechosa, identificada como Edna Marisol Barbosa Gómez, de 34 años de edad.

"Al realizarle un registro, se le encontraron seis teléfonos celulares de distintas marcas, que fueron reconocidos por varios de los afectados", explicó un portavoz de la institución de seguridad.

De acuerdo con la PNC, la detenida es presunta integrante de la pandilla del Barrio 18 y cuenta con un ingreso a la cárcel en 2019 por portación ilegal de arma de fuego, cuando fue capturada en Villa Nueva, de donde es originaria.

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