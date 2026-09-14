Accidente durante actividad de antorcha deja dos menores fallecidos en Suchitepéquez

Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 145 de la ruta CA-2, en jurisdicción de San Antonio, Suchitepéquez, donde se reportó que varios jóvenes que participaban en una actividad de antorcha se vieron involucrados en el percance.
Al llegar al lugar, el personal de los Bomberos Municipales Departamentales localizaron a un menor de edad de sexo masculino, quien, tras ser evaluado, se constató que ya no presentaba signos vitales.
Los cuerpos de socorro también brindaron atención prehospitalaria a otro menor, a quien estabilizaron y trasladaron al Hospital Nacional de Mazatenango. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció a su ingreso al centro asistencial.
Un tercer hombre fue atendido por los paramédicos y trasladado en estado delicado al mismo centro hospitalario para recibir atención médica.