Brutal accidente en cadena entre motoristas en ruta a Ciudad Quetzal

Una cámara instalada en el casco de un motociclista captó el momento en que al menos cuatro motoristas sufrieron un accidente en cadena en la ruta de La Cuchilla hacia Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
El video, que circula en redes sociales, muestra cómo dos motoristas avanzan a excesiva velocidad mientras intentan rebasar. Sin embargo, metros adelante se encuentran con el tránsito detenido por las labores de una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco.
En el tramo había un cilindro vial que delimitaba el paso. Al percatarse del obstáculo y de los vehículos detenidos, los dos motociclistas intentaron frenar, pero perdieron el control y cayeron violentamente sobre el asfalto.
Las motocicletas se deslizaron y terminaron impactando a otros dos motoristas que permanecían detenidos en el sector. El incidente provocó una caída múltiple, en la que los cuatro conductores quedaron tendidos sobre la carretera.
Tras el percance, varias personas se acercaron para auxiliarlos y ayudarlos a ponerse de pie. En las imágenes no se observan lesiones que aparenten ser de gravedad; sin embargo, no se cuenta con un reporte oficial sobre el estado de salud de los involucrados.
Agente se queja de recibir un golpe
Otro momento que generó comentarios entre quienes han visto el video ocurre cuando la agente de tránsito manifiesta que recibió un golpe durante el percance. No obstante, en la grabación se aprecia que la funcionaria se encontraba a un costado de la vía y no se observa un impacto directo de alguna motocicleta o de los conductores.
Hasta ahora, no se ha informado si los motoristas que habrían provocado el accidente fueron sancionados.
Las autoridades recuerdan a los usuarios de motocicleta la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad, especialmente en zonas donde se realizan maniobras de regulación vial.