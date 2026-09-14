 Motorista fallece tras impactar contra baranda de puente en Villa Nueva
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Motorista fallece tras impactar contra baranda de puente en Villa Nueva

El hecho ocurrió en la zona 4 del municipio.

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Un motorista perdió la vida tras un accidente en zona 4 de Villa Nueva., Bomberos Voluntarios
Un motorista perdió la vida tras un accidente en zona 4 de Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un trágico accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes, 14 de septiembre, en la 14 avenida y 1ª calle de la colonia Mario Alioto Sánchez, zona 4 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por medio de su centro de llamadas, recibieron reportes con respecto a una fuerte colisión que había ocurrido en el sector y aparentemente había dejado personas afectadas.

Las unidades de emergencia se movilizaron de inmediato al punto señalado y constataron que sobre la cinta asfáltica se encontraba un hombre lesionado y en estado inconsciente. A pocos metros de é permanecía la motocicleta en la que se conducía al momento del incidente.

Según determinaron los técnicos en urgencias médicas, por causas no establecidas, el conductor perdió el control del manubrio e impactó contra la baranda del puente del sector, lo que le generó heridas de gravedad.

"Los elementos de la 25ª compañía evaluaron signos vitales a esta persona, quien carecía de los mismos por politraumatismo. De inmediato se procedió a notificar a las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada. Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar para llevar a cabo las gestiones necesarias, incluido el traslado del cuerpo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

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