El niño podría durar hasta el primer semestre de 2027

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reiteró que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027. La entidad dio a conocer que durante los meses recientes se han registrado valores positivos con respecto al este fenómeno meteorológico.
El ente explicó que la reducción de lluvias y el aumento de las temperaturas a nivel nacional se han dado, como consecuencia del desarrollo del fenómeno de El Niño. En ese sentido, las autoridades mantienen un monitoreo permanente a través de la red meteorológica, lo que permite conocer la evolución de variables como la precipitación y la temperatura.
Por el fenómeno de El Niño, el Insivumeh indicó que utiliza modelos dinámicos para emitir los pronósticos diarios y modelos estadísticos de pronósticos climáticos estacionales con una duración de hasta 6 meses. "Estos análisis permiten proyectar el comportamiento de las condiciones climáticas según los consensos regionales", añadió el ente.
"El fenómeno de El Niño se monitorea a través del índice ONI. Este mide los cambios de temperatura en una región del océano Pacífico ecuatorial respecto a los promedios históricos". El Insivumeh aseguró que actualmente se registró el cuarto trimestre móvil con valores positivos de 1.8, indicando que el próximo mes este fenómeno se terminará de establecer.
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Señalan déficit de lluvias a causa de El Niño
El Insivumeh citó un informe de marzo de este año, para indicar que se tiene previsto que estas condiciones se mantengan al menos el primer semestre del 2027. "Para este año se ha registrado un déficit en alrededor de un tercio de los valores normales; esta disminución ha provocado efectos en los niveles de los caudales", describieron.
El Insivumeh aseguró que monitorea constantemente las condiciones del país, generando información científica al servicio de la población.
Con información del periodista Winston Cano de Emisoras Unidas.