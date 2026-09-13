 Tragedia en Brasil: familia fallece en deslave por lluvias
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Familia muere sepultada mientras dormía durante un deslave provocado por fuertes lluvias en Brasil

Deslizamiento sepulta una vivienda y mata a una familia en Brasil.

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Familia muere sepultada mientras dormía tras derrumbe provocado por fuertes lluvias en Brasil., Redes sociales.
Familia muere sepultada mientras dormía tras derrumbe provocado por fuertes lluvias en Brasil. / FOTO: Redes sociales.
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Un niño de 5 años y dos jóvenes murieron después de que un deslizamiento de tierra destruyera parte de su vivienda durante un fuerte temporal en Ponta Grossa, Paraná, Brasil.

La tragedia ocurrió en una casa situada en la Rua República do Panamá, barrio Ronda, donde residían Jaqueline Gabriela de Lima Andrade, de 20 años; su pareja, Kauan da Silva Contador, de 21; y el pequeño Vinícius Hendrick de Lima Machado.

Los tres se encontraban durmiendo en la misma habitación cuando el terreno ubicado detrás de la vivienda cedió debido a las intensas lluvias. La masa de tierra impactó contra la construcción y provocó el desplome de una pared y parte del techo, dejando completamente cubierta la zona donde descansaba la familia.

La emergencia fue reportada durante la mañana y equipos del Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble para iniciar las labores de rescate. Los socorristas tuvieron que retirar tierra, lodo y fragmentos de concreto para llegar hasta las víctimas.

Consternación entre familiares y vecinos

Vinícius fue localizado primero. Los rescatistas realizaron maniobras para intentar salvarlo, pero el niño ya había muerto. Posteriormente fueron recuperados los cuerpos de Jaqueline y Kauan.

El sitio permaneció acordonado debido al riesgo que representaban las condiciones del terreno. Personal de la Defensa Civil realizó evaluaciones en el inmueble afectado y en propiedades cercanas para determinar si existía peligro de nuevos desprendimientos.

El temporal también provocó otras emergencias en la región, mientras las autoridades mantenían la vigilancia ante la posibilidad de más lluvias.

La muerte de los tres integrantes causó consternación entre familiares y vecinos de Ronda, quienes fueron testigos de las labores realizadas para recuperar los cuerpos tras el derrumbe.

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