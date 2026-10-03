Escandalosa goleada de Inglaterra ante Croacia en Rijeka

La visita de Inglaterra a Rijeka se convirtió en una de las noches más amargas del reciente ciclo croata. En el estadio del HNK Rijeka, oficialmente a puerta cerrada por una sanción de la UEFA, los locales cayeron 0-7 en la tercera jornada de la Liga de Naciones. El castigo llegó de forma temprana y no dio tregua: Harry Kane abrió el marcador en el minuto 7, Jude Bellingham amplió la ventaja en el 20, Anthony Gordon firmó el 0-3 en el 38 y Bukayo Saka cerró la primera parte con el cuarto tanto, en el 44.
El segundo tiempo no alteró el guion. Kane, de nuevo, firmó el 0-5 en el 52; Saka redondeó su doblete en el 67 y Morgan Rogers, ya con el partido decidido, puso el 0-7 en el 86. Inglaterra controló el balón, explotó los espacios entre líneas y convirtió casi cada aproximación en ocasión clara. Croacia, con Luka Modrić y Mateo Kovačić en el once, apenas generó peligro real y acabó desbordada por la verticalidad de los Three Lions.
Escandalosa golea de Inglaterra en Croacia
El decorado añadió un matiz singular. La prohibición de público adulto dejó las gradas reservadas, en la práctica, a escolares: alrededor de seis mil niños, acompañados de profesores y monitores, llenaron buena parte del aforo reducido del estadio. El color y el ruido infantil contrastaron con la dureza del resultado, en un escenario que la federación croata aprovechó para sortear el cierre total de las tribunas.
Con este marcador, Inglaterra alcanza los seis puntos y una diferencia de goles muy favorable, y se coloca provisionalmente en lo alto del grupo A3, a la espera del España-Chequia. España, también con seis puntos tras sus dos victorias iniciales, puede recuperar la primera plaza si suma ante los checos, que siguen con cero. Croacia se queda con tres puntos y un balance goleador muy dañado, pendiente de recomponerse el martes ante la propia selección española.