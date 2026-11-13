 Una barcaza choca con un crucero con 129 personas
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Video. Una barcaza choca con un crucero con 129 personas

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión.

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Crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, Captura de pantalla
Crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión / FOTO: Captura de pantalla
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Una barcaza chocó este viernes contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), sin que por el momento se haya informado de víctimas.

Las autoridades de Nueva Orlenas informaron de que los equipos de emergencia "están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans", pero no desvelaron más detalles.

La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.

El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando fue impactado.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

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La instrucción explica que todo el tráfico aéreo de salida “deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso” y que los “vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso”.

Vía EFE

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