 Fortuna por viajar: el crucero que los dejó en Camboya
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Pagaron una fortuna por vivir viajando por el mundo y el crucero los dejó tirados en Camboya

Más de 200 pasajeros que habían convertido un crucero en su hogar tuvieron que abandonarlo de emergencia en Camboya.

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Crucero / FOTO: Crucero
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Lo que parecía el viaje de sus vidas terminó convirtiéndose en una inesperada pesadilla para más de 200 pasajeros del Villa Vie Odyssey, un crucero residencial que recorría el mundo y que llevaba 755 días navegando. La embarcación se encontraba en el puerto de Sihanoukville, Camboya, cuando la compañía Villa Vie Residences anunció la suspensión inmediata de sus operaciones.

Cabe destacar que, los pasajeros recibieron apenas siete horas para recoger sus pertenencias y abandonar el barco. El Odyssey, de unos 200 metros de longitud y con bandera de Bahamas, había partido desde Belfast, Irlanda del Norte, en octubre de 2024 con la promesa de ofrecer una experiencia diferente.

Los pasajeros podrían vivir durante años en el mar mientras se recorrían distintos países del mundo. Asimismo, el proyecto permitía comprar o alquilar camarotes de manera temporal o permanente.

Según la información publicada por Infobae, los precios comenzaban alrededor de 120 mil dólares para los camarotes básicos y podían alcanzar los 440 mil dólares en las suites tipo villa. Algunos residentes incluso vendieron propiedades y otras pertenencias para financiar este estilo de vida.

Más del crucero

La embarcación tenía capacidad para unos 650 residentes, aunque nunca logró alcanzar esa cifra y llegó a tener aproximadamente 350 pasajeros en su punto máximo. Sin embargo, el aumento de los costos de operación terminó poniendo en jaque al famoso proyecto.

Villa Vie Residences explicó que el incremento extraordinario del precio del combustible, relacionado con el conflicto en Irán, elevó considerablemente los gastos de navegación. El costo mensual de combustible por camarote pasó de aproximadamente 1,800 dólares a entre 6,000 y 8,000 dólares en algunas zonas de Asia.

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La empresa aseguró que no podía trasladar todo ese aumento a los residentes y que las pérdidas habían generado una presión financiera insostenible. La compañía anunció que buscará una reestructuración y nuevo capital durante los próximos 60 días.

Las autoridades de Camboya informaron que 203 pasajeros y 156 tripulantes habían llegado al puerto procedentes de Tailandia.  Algunos viajeros optaron por abandonar el país en avión, mientras otros permanecieron en Sihanoukville buscando alojamiento.

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