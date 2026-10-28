 Países piden almacenar agua y comida para días
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¿Qué hay detrás de esto? Países como Japón y Reino unido piden almacenar agua y comida para sobrevivir

Reino Unido, Japón, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Noruega reforzaron sus recomendaciones para que la población tenga alimentos, agua y productos básicos en casa.

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Una inquietante recomendación comienza a repetirse en distintos países: tener suficiente agua, comida y suministros básicos para sobrevivir varios días sin depender de los servicios habituales.  Reino Unido, Japón, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Noruega han reforzado durante septiembre y octubre de 2026 sus campañas de preparación ante posibles emergencias.

Aunque el llamado ha generado preocupación entre ciudadanos que se preguntan si existe una amenaza mayor en el horizonte, las autoridades aclaran que no se trata de una alerta sobre una catástrofe mundial inminente.  Las medidas forman parte de estrategias de prevención frente a fenómenos naturales, apagones, ciberataques, incendios, inundaciones, interrupciones de agua y otras situaciones que podrían afectar los servicios esenciales.

El Gobierno británico lanzó la campaña Be Ready, mediante la cual recomienda a las familias almacenar alimentos no perecederos y agua suficiente para al menos 72 horas.  La guía contempla además linternas, baterías, radio, botiquín, artículos de higiene, dinero en efectivo y baterías portátiles.

Las autoridades británicas señalan como posibles escenarios los fenómenos meteorológicos extremos y los ciberataques capaces de interrumpir servicios como electricidad, agua o comunicaciones. Japón, acostumbrado a enfrentar terremotos y otros desastres naturales, recomendó reforzar las reservas domésticas.

Otros países que advierten a sus poblaciones

La sugerencia es contar con suministros para al menos tres días y, preferiblemente, una semana, especialmente ante la posibilidad de grandes terremotos que podrían afectar infraestructuras y dificultar la llegada de ayuda. Países Bajos recomienda un kit para 72 horas que incluya agua, alimentos, medicamentos, linternas y radio.

Bélgica también aconseja mantener autonomía durante tres días, mientras que Irlanda distribuyó millones de guías para preparar a los hogares ante temporales, inundaciones y cortes de electricidad.

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Noruega va más lejos: recomienda contar con alimentos para siete días y alrededor de 20 litros de agua por persona. Alemania, por su parte, mantiene una guía que contempla reservas domésticas para hasta 10 días. La coincidencia de estas recomendaciones puede resultar inquietante, pero no significa que los gobiernos hayan confirmado que se aproxima una guerra o una emergencia global.

El objetivo es que las familias puedan mantenerse durante los primeros días de una crisis, cuando los servicios de emergencia podrían estar saturados.

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