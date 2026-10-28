 Impactante video del choque de trenes en España
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VIDEO: El impactante video que muestra cómo chocaron los trenes en España

Un video que circula en Instagram recrea cómo habría ocurrido el impactante choque de trenes en España.

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Choque de trenes en España, Google
Choque de trenes en España / FOTO: Google
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Un video creado con inteligencia artificial busca recrear cómo ocurrió uno de los accidentes de trenes más impactantes registrados en España y rápidamente llamó la atención de los usuarios en Instagram. Las imágenes fueron realizadas por el generador de contenido Alon Visual, quien utilizó herramientas de inteligencia artificial para representar de manera visual la posible secuencia del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, el 18 de enero de 2026.

Aunque el video permite comprender de una manera más sencilla cómo pudieron producirse los hechos de los trenes. Es importante aclarar que no se trata de imágenes reales del momento del choque, sino de una recreación digital elaborada a partir de la información conocida sobre el accidente.

El accidente ocurrió la noche del 18 de enero, cuando un tren de alta velocidad de la empresa Iryo que se dirigía hacia Madrid sufrió un descarrilamiento.  De acuerdo con la información disponible sobre el siniestro, los tres últimos coches del convoy se salieron de las vías y se desplazaron hacia la vía contigua.

En ese momento circulaba por el otro sentido un tren Alvia de Renfe con destino a Huelva. Ambos convoyes viajaban a más de 200 kilómetros por hora, por lo que el impacto fue de gran magnitud.

Más del incidente de trenes en España

La recreación difundida en redes sociales intenta mostrar precisamente esa secuencia: primero el descarrilamiento de parte del tren Iryo, posteriormente la invasión de la vía contigua y finalmente el impacto con el tren de Renfe. El accidente dejó decenas de personas fallecidas y heridas y provocó una investigación para determinar con precisión las circunstancias que llevaron al descarrilamiento y posterior colisión.

El trabajo de Alon Visual no debe confundirse con una grabación del accidente. La inteligencia artificial permite generar escenarios tridimensionales y recrear situaciones complejas que no fueron captadas en video desde el momento exacto del impacto.

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Este tipo de contenidos se ha vuelto cada vez más común después de grandes acontecimientos, especialmente cuando no existen imágenes reales de determinados momentos. Precisamente, tras el accidente de Adamuz también circularon fotografías y videos falsos creados con IA que fueron presentados en redes sociales como si fueran imágenes auténticas del siniestro.

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