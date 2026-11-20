Anoche, la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) nombró a un Comité Ejecutivo del COG de forma interino y apeló a la autonomía de la institución durante una etapa en la cual, Gerardo Aguirre, anterior presidente, tiene señalamientos de abuso de autoridad, además de una investigación bajo reserva sobre el Comité.
La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, en su calidad de órgano superior de gobierno del COG, acordó: "Designar como miembros interinos del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco a las siguientes personas: Julio Fernando Cáceres (presidente interino), Nora Segura (vicepresidenta y secretaria general interina), Ana Waleska Soto (vocal primera interina), Tulio Armando Contreras (vocal segundo interino), Aída Boesche (vocal tercera interina) y José Alejandro Barrondo (vocal cuarto interino)".
¿Quién es Julio Fernando Cáceres?
Es un dirigente deportivo, ingeniero, exatleta y juez internacional de judo guatemalteco. Es una figura destacada en la administración del deporte nacional.
Fue atleta de judo y se desempeñó como árbitro/juez internacional. También actuó como entrenador y en la dirigencia de la Federación Nacional de Judo.
En agosto de 2017 recibió el grado de Séptimo Dan, convirtiéndose en el primer guatemalteco en alcanzar ese nivel en el judo.
También ha sido jefe de misión de la delegación guatemalteca en varios eventos del ciclo olímpico, entre ellos: Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Juegos Panamericanos Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos de Río 2016.
También ha ocupado cargos como asesor administrativo de la Federación Nacional de Tiro y vocal I del Tribunal de Honor del COG.
Carrera dirigencial
En noviembre de 2017 fue electo, sin oposición (36-0), como presidente del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) para el período 2017-2021.
En noviembre de 2026, la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) lo designó presidente interino del Comité Ejecutivo. El nombramiento se realizó en un contexto de investigación institucional que incluyó allanamientos, con el objetivo declarado de salvaguardar la autonomía y la neutralidad política del deporte nacional.
Conociendo más a los integrantes del Comité Ejecutivo interno del COG
- Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare (vicepresidenta y secretaria general interina): es una contadora pública y auditora guatemalteca, conocida principalmente por haber sido Contralora General de Cuentas de Guatemala entre 2010 y 2014. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el sector público y en auditoría:
- Ana Waleska Soto Abril (vocal primera interina): fue una deportista guatemalteca especializada en tiro deportivo (foso olímpico o trap) y exjugadora de softbol. Es reconocida por su perseverancia, por combinar dos deportes de alto rendimiento y por su formación académica paralela. Sigue siendo una de los principales referentes del tiro deportivo en Guatemala.
- José Alejandro Barrondo (vocal cuarto interino): es un marchista guatemalteco especializado en los 20 km marcha. Es primo del medallista olímpico Erick Barrondo (plata en Londres 2012) y de Bernardo Barrondo. Creció en un entorno humilde en Alta Verapaz. En su infancia y adolescencia trabajó lustrando zapatos y vendiendo periódicos. La medalla olímpica de su primo Erick en 2012 lo inspiró a dedicarse a la marcha atlética.