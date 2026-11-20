Un nuevo ataque armado cobró la vida de un creador de contenido en Boca del Monte, Villa Canales. La víctima fue identificada como Elian López, conocido en TikTok como Elian GT, quien perdió la vida tras ser atacado a balazos en un sector de esa localidad.
El hecho de violencia ocurrió el 19 de noviembre de 2026 en la 7a. calle del sector conocido como La Joya, zona 3 de Boca del Monte, donde el hombre quedó sin vida frente a una vivienda debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
De acuerdo con la información preliminar, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta de color negro habrían interceptado al tiktoker y disparado en su contra. Durante el ataque, otra persona también resultó herida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Después de cometer el hecho, los responsables escaparon con rumbo desconocido.
Se reporta un adulto fallecido en el lugar y una menor herida que fue asistida y trasladada hacia la emergencia de un centro asistencial", informaron los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia.
Elian GT mantenía actividad constante en TikTok, donde realizaba transmisiones en vivo, participaba en batallas con otros creadores de contenido y compartía videos relacionados con actividades de ayuda social.
Tras el ataque, personal del Ministerio Público (MP) se presentó en la escena para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
Otro caso que enluta a Boca del Monte
La muerte de Elian GT recuerda otro hecho de violencia registrado el 25 de julio de 2026 en Boca del Monte, Villa Canales, donde siete personas murieron durante un ataque armado, entre ellas María Eugenia Reyes Morales, conocida en TikTok como "La MiAmor".
En aquella ocasión, sujetos armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la zona 2 y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior. Entre las víctimas estaba Reyes Morales, de 59 años, quien había ganado popularidad en redes sociales por los videos que compartía junto a su hijo, mostrando actividades familiares, recetas y diferentes momentos de su vida cotidiana.
Ambos hechos vuelven a poner en evidencia la violencia que golpea a Boca del Monte, donde dos ataques armados han cobrado la vida de personas conocidas en las redes sociales.