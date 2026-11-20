Un video que circula en redes sociales ha generado preocupación por las peligrosas maniobras realizadas por el piloto de un cabezal en la ruta Interamericana, donde estuvo a punto de provocar un accidente de graves consecuencias al invadir el carril contrario durante un intento de rebasar a otro vehículo de transporte pesado.
Las imágenes fueron captadas por la cámara de un conductor que transitaba por el kilómetro 115 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del cantón Chujulimul, en Chichicastenango, Quiché. En la grabación se observa cómo dos vehículos de transporte pesado circulan a una velocidad considerable y realizan maniobras que dan la impresión de competir entre sí, sin tomar en cuenta el peligro al que exponen a los demás usuarios de la carretera.
El momento de mayor tensión ocurre cuando el piloto del cabezal decide utilizar la vía contraria para intentar rebasar al tráiler que lleva delante. Sin embargo, durante la maniobra se encuentra de frente con dos vehículos y un motorista que circulaban en sentido opuesto.
Los conductores reaccionan rápidamente y logran esquivar al transporte pesado, evitando una colisión frontal que pudo terminar en tragedia. Tras superar el peligro, el piloto del cabezal regresa a su carril y continúa su recorrido a excesiva velocidad.
Maniobras imprudentes en una de las carreteras más peligrosas del país
La grabación tiene una duración aproximada de dos minutos y, aunque termina sin mostrar lo que ocurrió después, deja en evidencia una serie de maniobras imprudentes que pusieron en riesgo la vida de varias personas.
Este tipo de escenas vuelve a poner sobre la mesa los peligros de circular por la ruta Interamericana, considerada una de las carreteras más peligrosas del país debido a sus constantes accidentes de tránsito.
De acuerdo con autoridades de tránsito, la imprudencia al volante, los adelantamientos indebidos y el exceso de velocidad pueden convertir cualquier recorrido en una situación de alto riesgo, especialmente cuando quienes conducen vehículos de transporte pesado ignoran las normas de tránsito y la responsabilidad que implica manejar unidades de grandes dimensiones.