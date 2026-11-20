Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 77 de la ruta Interamericana, en el ingreso a la aldea Chirijuyú, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, donde un bus que transportaba personal de una empresa volcó por causas que aún se desconocen.
Al lugar fueron movilizadas unidades de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Tecpán Guatemala y Santa Cruz Balanyá para atender a los posibles afectados.
La institución de socorro dio a conocer que los técnicos en urgencias médicas les brindaron asistencia prehospitalaria a varios pasajeros que presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Como resultado de la emergencia, 14 personas fueron trasladadas al Hospital de Tecpán Guatemala y del Hospital Nacional de Chimaltenango.