España-Francia, Países Bajos-Portugal, Noruega-Inglaterra y Bélgica-Alemania son las eliminatorias de los cuartos de final de la Liga de Naciones, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).
La ida será en terreno de España, Países Bajos, Noruega y Bélgica, como segundos de grupos, los próximos 25 o 27 de marzo de 2027, mientras que la vuelta se jugará en el campo de Francia, Alemania, Portugal e Inglaterra los días 28 o 30 de marzo, según informó la UEFA.
Los cuatro ganadores jugarán la Final a Cuatro del torneo, cuyas semifinales serán el 9 y 10 de junio. La final y el duelo por el tercer puesto serán el 13 de junio. La sede de ambas rondas está aún por designar.
En el acto de este viernes también se sortearon las eliminatorias de promoción del nivel B al A (Bosnia-Herzegovina-Dinamarca, Hungría-Serbia, Irlanda-Croacia y Eslovenia-Gales) y del B al C (Estonia-Rumanía, Bielorrusia-Israel, Islas Feroe-Georgia y Chipre-Macedonia del Norte).
España contra Mbappé, Haaland contra Kane y Xavi contra Portugal
La derrota contra Inglaterra del pasado domingo deriva a España al camino más duro en los cuartos de final de la Liga de Naciones, enfrentada a Francia y Kylian Mbappé y con la vuelta fuera, por una plaza en la Final a Cuatro, por la que la Inglaterra de Harry Kane se medirá a la Noruega Erling Haaland, Alemania jugará contra Bélgica y Xavi Hernández y Países Bajos, contra Portugal.
La extracción de las bolas, la primera de todas España, fuera de los cabezas de serie y asumida la dificultad del sorteo (Alemania y Portugal eran las otras dos posibilidades), también reveló el resto del recorrido hacia la final: la vigente campeona del mundo y de Europa o Francia se cruzarán con Países Bajos o Portugal, mientras que Alemania o Bélgica lo harán contra Inglaterra o Noruega. Eso ya será el 9 o el 10 de junio de 2027. La final será el 13 de junio.
Pero, antes de todo, están los cuartos de final, previstos para el 25 o 27 de marzo la ida, en casa en el caso de España, y el 28 o 30 de marzo de 2027, la vuelta en terreno francés para Lamine Yamal, Rodrigo Hernández y compañía, que realmente son los rivales a batir del torneo para cualquiera de los otros aspirantes, incluida Francia, más allá de que su segunda posición de grupo haya sido un lapsus que lo complica todo.
Ya lo demostró en las semifinales del último Mundial, cuando se impuso por 2-0 a Francia con una superioridad evidente, sin capacidad de maniobra para Mbappé, su máximo goleador histórico, capitán y referencia absoluta, pero tampoco para Michael Olise, Desiré Doué, Ousmane Dembélé o ninguna de sus estrellas.
*Información de EFE.