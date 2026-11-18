Las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 se disputarán a partido único el jueves 25 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Los cuatro clasificados son Estados Unidos, México, Canadá y Panamá, que superaron sus respectivas llaves de cuartos de final en noviembre de 2026. Los ganadores avanzarán a la final del domingo 28 de marzo en el mismo recinto, mientras los perdedores se enfrentarán por el tercer lugar.
Los cruces quedaron definidos según el rendimiento en los cuartos de final, considerando puntos, diferencia de goles y goles anotados. Estados Unidos, que eliminó a Haití con amplio margen, ocupó el primer lugar y enfrentará a México, clasificado en cuarto puesto tras superar a Jamaica. En la otra semifinal, Canadá, segundo clasificado tras vencer a Guatemala, se medirá ante Panamá, que avanzó en tercer lugar al eliminar a Curazao. Este formato evita series de ida y vuelta y concentra la acción en un solo escenario.
¿Dónde será la 'Final Four' de la Liga de Naciones?
El SoFi Stadium, en Inglewood, albergará todo el Final Four. Las semifinales se juegan el 25 de marzo y, en caso de empate, se resuelven directamente en penales, sin tiempo extra. El 28 de marzo se disputarán el partido por el tercer puesto y la gran final, esta última sí con prórroga si es necesario. La venta general de entradas comenzó a través de los canales oficiales de Concacaf. México llega como vigente campeón (título obtenido en 2025), mientras Estados Unidos busca recuperar el trofeo que conquistó en las primeras ediciones.
El duelo entre Estados Unidos y México revive el clásico de la Concacaf y marca la segunda ocasión en que se enfrentan en semifinales de esta competencia; en 2023 el equipo estadounidense se impuso en Las Vegas. Canadá y Panamá disputarán un encuentro atractivo entre dos selecciones en crecimiento. Los ganadores del Final Four se coronarán campeones de la Liga de Naciones y consolidarán su posición de cara a la Copa Oro 2027, para la cual ya están clasificados los cuatro semifinalistas. El evento promete alta intensidad y un cierre emocionante de la temporada de selecciones en la confederación.[