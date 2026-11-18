Durante la presente semana, se espera que el ambiente frío prevalezca especialmente en horas nocturnas y de madrugada en las regiones del Altiplano Central y Occidental. El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que a pesar de estas bajas temperaturas, durante el día predominará un clima cálido en gran parte del país.
La presencia de neblina será común en las primeras horas de la mañana y por la noche en sectores como Altiplano Central, Petén, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte y algunas zonas de Oriente.
En cuanto a lluvias, se tendrán precipitaciones dispersas principalmente en Petén, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte, Bocacosta y Suroccidente. Algunas áreas del Centro y zonas montañosas de Oriente también podrían experimentar lluvias, las cuales en ciertos casos vendrán acompañadas de actividad eléctrica.
Recomendaciones para la población
Tomando en cuenta el pronóstico, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población abrigarse bien durante la noche y madrugada, prestar atención especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y evitar el uso de fogatas dentro de las viviendas.
De igual forma, la entidad sugiere conducir con precaución en zonas con neblina, portar protección ante lluvias inesperadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Frío intenso en algunas localidades
El Insivumeh anunció recientemente la transición de la fase lluviosa a la temporada fría en Guatemala, un período que se extiende generalmente hasta el primer trimestre del año siguiente y que, en esta ocasión, estaría marcado por los efectos de 16 frentes fríos.
En ese contexto, el pronóstico señala que durante noviembre se presentarán temperaturas mínimas de entre 10 y 14 grados centígrados, aunque en algunas localidades podrían registrarse valores atípicos cercanos a los 0 grados.
La entidad informó que las condiciones más frías se esperan en las regiones de Occidente y el Altiplano Central, principalmente en los departamentos de Totonicapán, Sacatepéquez, Chimaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos y Quetzaltenango.
Para la Ciudad de Guatemala, el promedio mínimo estimado es de 16 grados Celsius, aunque podrían registrarse valores inferiores.