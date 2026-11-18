El Real Madrid continúa apostando por el talento joven y ha asegurado la continuidad de una de sus grandes figuras. El mediapunta turco Arda Güler renovó su contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2032, una decisión que confirma la confianza del club en su calidad y proyección. El futbolista, que atraviesa un destacado momento deportivo, se ha convertido en una pieza importante del equipo gracias a su creatividad, visión de juego y capacidad para marcar diferencias en los momentos decisivos.
Güler llegó a la institución madridista en julio de 2023, procedente del Fenerbahce de Turquía, cuando apenas tenía 18 años. Aunque sus primeros meses estuvieron marcados por las dificultades para conseguir continuidad debido a la competencia interna y algunos problemas físicos, el joven talento fue ganando protagonismo hasta consolidarse en las alineaciones. Desde su incorporación, ha formado parte de una etapa llena de éxitos, conquistando una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga española y una Supercopa de España. Además, ya acumula 126 partidos oficiales con la camiseta madridista.
Güler, pieza clave en el esquema de José Mourinho
Durante la presente temporada, el internacional turco ha elevado considerablemente su rendimiento y se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por José Mourinho. En 14 encuentros disputados, 11 de ellos como titular, ha conseguido cuatro goles y cuatro asistencias, demostrando su importancia tanto en la construcción de las jugadas como en la generación de oportunidades ofensivas. Sus actuaciones también le han permitido recibir importantes reconocimientos individuales, entre ellos el premio al jugador revelación de la Liga de Campeones 2025/2026, además de destacar entre los mejores asistentes de LaLiga.
Tras hacerse oficial la renovación, Güler manifestó su felicidad por continuar vistiendo la camiseta del Real Madrid y expresó su deseo de convertirse en una figura histórica de la institución. "Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única", afirmó el futbolista turco en un mensaje publicado en sus redes sociales. Asimismo, agradeció el respaldo del presidente Florentino Pérez, su familia, compañeros y aficionados madridistas, a quienes dedicó unas palabras especiales: "Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032".