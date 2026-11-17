La selección de Argentina cerró el año con una contundente victoria por 7-0 frente a Costa Rica en un partido amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba. Ante una afición que disfrutó de principio a fin, la Albiceleste ofreció una exhibición de fútbol y contundencia ofensiva, demostrando que cuenta con nuevas figuras capaces de mantener el alto nivel competitivo del equipo. El encuentro también sirvió para dar oportunidades a jóvenes talentos dentro de un proceso de renovación que continúa bajo la dirección de Lionel Scaloni.
El dominio argentino quedó reflejado desde los primeros minutos. Nicolás Paz abrió el marcador al minuto 8 con una precisa definición, mientras que Julián Álvarez amplió la ventaja al 35, tras una buena combinación ofensiva. Apenas tres minutos después, Paz volvió a hacerse presente en el marcador para conseguir su doblete, y antes del descanso Álvarez anotó nuevamente, estableciendo un contundente 4-0. En la segunda mitad, Franco Mastantuono se sumó a la fiesta goleadora con dos anotaciones, a los minutos 48 y 88, mientras que Alexis Mac Allister marcó el sexto tanto al minuto 78.
Exhibición de Argentina
Más allá del resultado, el encuentro también dejó momentos importantes para el futuro de la selección argentina. Lionel Scaloni aprovechó la amplia ventaja para darles la oportunidad de debutar a los defensores centrales Mariano Troilo y Aaron Anselmino, ampliando a 75 el número de futbolistas que han tenido su estreno bajo su dirección técnica desde 2019. Por su parte, Emiliano Martínez volvió a destacar con una intervención decisiva ante un remate de Josimar Méndez, manteniendo su portería en cero y alcanzando los 47 partidos sin recibir goles con la selección, igualando el registro histórico de Sergio Romero.
Para Costa Rica, el resultado representó un duro golpe en el inicio de la etapa de Bryan Ruiz al frente del equipo. La selección centroamericana terminó su gira por Sudamérica con dos derrotas, luego de caer también por 0-2 ante Ecuador. La diferencia futbolística frente a Argentina quedó en evidencia durante gran parte del encuentro, especialmente por las dificultades para contener los ataques de la Albiceleste. De esta manera, Argentina despidió el año con una goleada memorable, una nueva generación de jugadores protagonistas y señales positivas de cara a sus próximos compromisos internacionales.