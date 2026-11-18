Las fuerzas de seguridad reportaron este miércoles, 18 de noviembre, la detención de un hombre señalado del delito de estafa, entre otras irregularidades. El operativo se llevó a cabo en el área de Livingston, departamento de Izabal.
Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la Comisaría 61 que desarrollaban los operativos de seguridad lograron interceptar al individuo, quien era solicitado por dos juzgados.
Los policías identificaron a esta persona, de 26 años de edad, y confirmaron que tenía dos órdenes de captura vigentes. Una de estas corresponde al delito de estafa propia y fue emitida el 30 de julio por un juzgado de Quiché. Mientras que la otra fue girada por un juzgado de Chiquimula el 28 de agosto por violencia contra la mujer.
"La captura es resultado de las acciones de seguridad que mantiene la PNC en el departamento", destacó la institución.
Incrementan seguridad en departamentos bajo Estado de Sitio
El Gobierno de Guatemala reforzó la seguridad en los departamentos de Zacapa e Izabal, que se encuentran bajo estado de sitio desde el pasado 14 de noviembre por un incremento de la violencia en la región.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, indicó en una rueda de prensa en Zacapa que el objetivo de los operativos en la región es "garantizar la tranquilidad y la paz" de la población local y que puedan desarrollar sus actividades con "total" normalidad.
"El estado de sitio está pensado y programado para combatir a los grupos criminales. No va en contra de reprimir a la población honrada", dijo a periodistas en conferencia el pasado lunes.
Villeda estuvo acompañado en su visita a Zacapa por el ministro de la Defensa, Henry Saenz, quien detalló que "ya hay puestos de registro" en lugares "estratégicos", al igual que patrullajes por parte del Ejército guatemalteco.
El ministro de Gobernación recalcó que están "concentrando una enorme cantidad de recursos" para garantizar la seguridad en ambos departamentos.
El estado de sitio fue decretado por 30 días el sábado pasado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, luego de que diversos ataques armados registrados desde finales de septiembre pasado dejaran una veintena de muertos, incluido el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.
Hasta el momento, los atentados, incluido el de Portillo, no han sido aclarados por las autoridades y se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.